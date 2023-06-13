Lận đận chuyện tình yêu đồng giới của một nam ca sĩ từng được Hồ Ngọc Hà dẫn dắt

Nhóm V-music được thành lập với 4 thành viên: Phạm Hồ Anh, Trần Ngọc Khanh, Lê Thiên Bảo và Sơn Ngọc Minh. V-music được khán giả yêu thích qua: Xinh tươi Việt Nam, Chúc em hạnh phúc, Cuộc sống muôn màu, Muộn màng,… và nhiều chương trình cộng đồng khác.

Sơn Ngọc Minh là cựu thành viên nhóm nhạc V.Music, dưới sự dẫn dắt của bà bầu Hồ Ngọc Hà, thành lập vào năm 2009 và tan rã năm 2014.

Tuy nhiên sau khi nhóm tan rã, Sơn Ngọc Minh khá chật vật trên con đường nghệ thuật và dần đi vào lãng quên. Dù vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm mới, tham gia nhiều show diễn, chương trình gameshow nhưng Sơn Ngọc Minh không vực dậy được danh tiếng. Khán giả chú ý đến anh nhiều hơn qua những ồn ào đời tư, giới tính và tình ái.

Khi hoạt động trong nhóm, Sơn Ngọc Minh là ca sĩ nhiều người hâm mộ, anh còn có khả năng thiết kế tốt nên được giao nhiệm vụ thiết kế album, poster và hình ảnh cho cả nhóm.

Năm 2017, trong một chương trình trên truyền hình, Sơn Ngọc Minh đã có những trải lòng chân thật về cuộc đời, sự nghiệp. Nam ca sĩ cũng đồng thời thừa nhận giới tính. Khi được hỏi "chuyện gì mà em khiến mẹ buồn nhất", Sơn Ngọc Minh thành thật: "Đó là giới tính, em không dám nói về chuyện đó với mẹ".

Anh bộc bạch: "Nhiều khi mẹ cũng tỏ ra không hài lòng với các bạn ở cộng đồng giới tính thứ 3, do đó, tôi cũng không dám nói ra vì sợ mẹ buồn. Tôi không muốn mẹ buồn nữa, ba mất là mẹ đủ buồn rồi". Sơn Ngọc Minh không sợ những đồn đại từ dư luận mà chỉ sợ mẹ mình buồn, điều đó khiến cho mẹ anh vô cùng xúc động sau cánh gà.

Mẹ nam ca sĩ xúc động sau trải lòng của con trên truyền hình.

Cũng trong năm 2017, tin đồn Sơn Ngọc Minh và Erik hẹn hò lan truyền khắp showbiz Việt. Tối 27/5/2017 hình ảnh Erik tình cảm hôn má cựu thành viên nhóm V.Music bất ngờ rò rỉ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao. Sơn Ngọc Minh đã nhanh chóng đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang facebook cá nhân. Nam ca sĩ phủ nhận chuyện yêu Erik, cho biết chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết. Nhưng chính vì áp lực dư luận, cả hai đã dần xa nhau.

Hình ảnh thân mật của Sơn Ngọc Minh và Erik bất ngờ lan truyền khắp mạng xã hội.

Những đồn đoán về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Erik sau đó dần chìm vào quên lãng, thậm chí Sơn Ngọc Minh còn công khai bạn trai đồng giới mới. Tuy nhiên, chỉ 3 tháng sau ngày công khai, Sơn Ngọc Minh xác nhận đã chia tay với ban trai giấu mặt sau một thời gian gắn bó bằng một bài viết dài đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Ở thời điểm đó, trong phần đầu bài viết, Sơn Ngọc Minh cho rằng anh phạm phải sai lầm là dựa dẫm, ỷ lại vào tình yêu quá nhiều. Anh đã đem hết tình cảm của mình để nói với đối phương: "Thật kỳ lạ khi hiểu cảm giác sau đó ngần ấy năm tháng, cứ ngỡ sẽ bền lâu, thế nhưng lại vỡ nát thành những mảnh vỡ".

Cựu thành viên V.Music và bạn trai cũ.

Nhưng đột ngột năm 2019, Sơn Ngọc Minh lại tung tin nhắn riêng, xác nhận từng bị Erik lợi dụng tên tuổi. Đối diện việc này, Erik không lên tiếng, còn cộng đồng mạng thì vô cùng bức xúc vì cho rằng chính Ngọc Minh mới đang lợi dụng tên tuổi Erik.

Đoạn tin nhắn với Erik được Sơn Ngọc Minh đăng tải trên trang cá nhân.

Ngay sau đó, Sơn Ngọc Minh liên tục cập nhật trạng thái tiêu cực, thậm chí nhắc đến ý định tự tử rồi tung loạt tin nhắn bị hủy show diễn từ phía các chương trình anh tham gia, gây nhiều luồng dư luận trái chiều.