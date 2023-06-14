Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần!

Hậu trường 14/06/2023 08:37

Được biết, tháng 6 cũng là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với cặp đôi. Bởi lẽ, ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng.

Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần. Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng viết: "Iune is our month. It holds a special place in our hearts and marks the beginning of our journey together". (Tạm dịch: Tháng sáu là tháng của chúng tôi. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi và đánh dấu sự khởi đầu hành trình của chúng tôi cùng nhau). 

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 1
Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 2
Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nếu như trước đây diện mạo chú rể của "bé Heo" được giấu kín thì giờ đây nữ ca sĩ đã thoải mái để lộ góc chính diện hay những góc nghiêng của ông xã. Còn Minh Hằng với visual xinh đẹp, rạng rỡ sánh đôi tình tứ cùng chồng doanh nhân có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Nhiều người nhận xét cặp đôi có nét phu thê.

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 3
Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 4
Minh Hằng với visual xinh đẹp, rạng rỡ sánh đôi tình tứ cùng chồng doanh nhân có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm

Được biết, tháng 6 cũng là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với cặp đôi. Bởi lẽ, ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng. Không chỉ vậy, sắp tới đây, gia đình nhỏ của Minh Hằng sẽ trọn vẹn hơn khi thiên thần nhỏ chào đời.

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 5
Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 6
Ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng

Trước đó, Minh Hằng tiết lộ, để mang thai con đầu lòng, cô đã sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Cả một thời gian dài, Minh Hằng đã phải tiêm để kích trứng. Dù đã chủ động tìm hiểu nhưng cô cho biết bản thân vẫn bỡ ngỡ và có nhiều cảm xúc.

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 7
Trước đó, Minh Hằng tiết lộ, để mang thai con đầu lòng, cô đã sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm)

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, cô có chất lượng trứng khá kém. Cụ thể, thời điểm mới chuyển phôi, cô rất cẩn trọng vì lo sợ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Ông xã của nữ diễn viên cũng luôn túc trực, chăm sóc cô rất kĩ trong giai đoạn đầu: "Khi chuyển phôi vào thì sợ thật sự. Chồng cũng rất lo lắng. Anh nói nếu muốn đi shopping thì Anh sẽ đẩy xe lăn cho em. Em đi tắm cũng sợ. Mỗi lần đi vệ sinh là đều cầu nguyện vì sợ phôi rớt ra bên ngoài".

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 8
Ông xã của nữ diễn viên cũng luôn túc trực, chăm sóc cô rất kĩ trong giai đoạn đầu

Sau khi thai phi đã ổn định, Minh Hằng cũng tích cực tham gia sự kiện. Dù quá trình thai kì có chút mệt mỏi nhưng mỗi khi xuất hiện, 'bé Heo' đều ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp và phong thái rạng rỡ.

Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 9
Trong suốt thời gian mang thai, Minh Hằng vẫn tích cực hoạt động showbiz
Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần! - Ảnh 10
Nữ diễn viên cũng chú trọng luyện tập thể thao để vóc dáng cân đối

Theo tìm hiểu, chồng Minh Hằng đang là Phó giám đốc ở một công ty về dệt may ở Long An, lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn. Trước khi được cầu hôn vào tháng 3/2022, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng. 

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