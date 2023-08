Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần!

Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần. Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng viết: "Iune is our month. It holds a special place in our hearts and marks the beginning of our journey together". (Tạm dịch: Tháng sáu là tháng của chúng tôi. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi và đánh dấu sự khởi đầu hành trình của chúng tôi cùng nhau).

Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần

Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nếu như trước đây diện mạo chú rể của "bé Heo" được giấu kín thì giờ đây nữ ca sĩ đã thoải mái để lộ góc chính diện hay những góc nghiêng của ông xã. Còn Minh Hằng với visual xinh đẹp, rạng rỡ sánh đôi tình tứ cùng chồng doanh nhân có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Nhiều người nhận xét cặp đôi có nét phu thê.