Nhân dịp đặc biệt, Minh Hằng lần đầu tung loạt ảnh cưới khoe cận mặt chú rể khiến dân tình sốt rần rần!

Được biết, tháng 6 cũng là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với cặp đôi. Bởi lẽ, ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng.

Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần. Trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ hào hứng viết: "Iune is our month. It holds a special place in our hearts and marks the beginning of our journey together". (Tạm dịch: Tháng sáu là tháng của chúng tôi. Nó giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng tôi và đánh dấu sự khởi đầu hành trình của chúng tôi cùng nhau). Gần tròn 1 năm ngày về chung nhà với ông xã doanh nhân, tối ngày 13/6, Minh Hằng bất ngờ tung loạt ảnh cưới khiến cõi mạng sốt rần rần Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nếu như trước đây diện mạo chú rể của "bé Heo" được giấu kín thì giờ đây nữ ca sĩ đã thoải mái để lộ góc chính diện hay những góc nghiêng của ông xã. Còn Minh Hằng với visual xinh đẹp, rạng rỡ sánh đôi tình tứ cùng chồng doanh nhân có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Nhiều người nhận xét cặp đôi có nét phu thê.

Minh Hằng với visual xinh đẹp, rạng rỡ sánh đôi tình tứ cùng chồng doanh nhân có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm Được biết, tháng 6 cũng là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với cặp đôi. Bởi lẽ, ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng. Không chỉ vậy, sắp tới đây, gia đình nhỏ của Minh Hằng sẽ trọn vẹn hơn khi thiên thần nhỏ chào đời. Ngày 18/6 tới đây là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của Minh Hằng cùng chồng Trước đó, Minh Hằng tiết lộ, để mang thai con đầu lòng, cô đã sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). Cả một thời gian dài, Minh Hằng đã phải tiêm để kích trứng. Dù đã chủ động tìm hiểu nhưng cô cho biết bản thân vẫn bỡ ngỡ và có nhiều cảm xúc.

Trước đó, Minh Hằng tiết lộ, để mang thai con đầu lòng, cô đã sử dụng phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, cô có chất lượng trứng khá kém. Cụ thể, thời điểm mới chuyển phôi, cô rất cẩn trọng vì lo sợ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thai nhi. Ông xã của nữ diễn viên cũng luôn túc trực, chăm sóc cô rất kĩ trong giai đoạn đầu: "Khi chuyển phôi vào thì sợ thật sự. Chồng cũng rất lo lắng. Anh nói nếu muốn đi shopping thì Anh sẽ đẩy xe lăn cho em. Em đi tắm cũng sợ. Mỗi lần đi vệ sinh là đều cầu nguyện vì sợ phôi rớt ra bên ngoài". Ông xã của nữ diễn viên cũng luôn túc trực, chăm sóc cô rất kĩ trong giai đoạn đầu Sau khi thai phi đã ổn định, Minh Hằng cũng tích cực tham gia sự kiện. Dù quá trình thai kì có chút mệt mỏi nhưng mỗi khi xuất hiện, 'bé Heo' đều ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp và phong thái rạng rỡ. Trong suốt thời gian mang thai, Minh Hằng vẫn tích cực hoạt động showbiz Nữ diễn viên cũng chú trọng luyện tập thể thao để vóc dáng cân đối Theo tìm hiểu, chồng Minh Hằng đang là Phó giám đốc ở một công ty về dệt may ở Long An, lớn hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cả hai bắt đầu mối quan hệ từ tình bạn. Trước khi được cầu hôn vào tháng 3/2022, cả hai đã có khoảng 6 năm hẹn hò kín tiếng.

Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Phương Trinh Jolie càng bầu càng đẹp vì chung 1 bí quyết Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Phương Trinh Jolie và nhiều mỹ nhân khác vẫn được đánh giá có nhan sắc vượt trội, thân hình đáng mơ ước bởi cùng chung một bí quyết.

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