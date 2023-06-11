Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý

Hậu trường 11/06/2023 09:43

Minh Hằng vẫn khiến dân tình khen gợi hết lòng vì nhan sắc nổi bần bật đi dự sự kiện trong lúc mang thai.

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động nổi bật ở vai trò ca sĩ, diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới cùng ông xã doanh nhân sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Vào tháng 3/2023, cô chia sẻ chuyện mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 36, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 1
Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động nổi bật ở vai trò ca sĩ, diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. 
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 2
Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới cùng ông xã doanh nhân sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 3
Vào tháng 3/2023, cô chia sẻ chuyện mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hằng gác lại nhiều dự án riêng, tập trung dưỡng thai, chờ ngày em bé chào đời. Nữ ca sĩ Một vòng trái đất dành thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch. Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải loạt ảnh đi dự sự kiện trên Facebook cá nhân. Cô nàng chọn một chiếc đầm cúp ngực màu đen quý phái, sang trọng khoe hết bờ vai trần gợi cảm. Bên cạnh đó, gương mặt sắc sảo cùng thần thái sang chảnh, quyến rũ của cô cũng khiến dân tình dành lời khen không ít. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được diện mạo tươi sáng, năng động mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp không tăng cân nhiều nên vóc dáng trông vẫn gọn gàng, gương mặt có chút bầu bĩnh hơn trước đây. 

Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 4
Minh Hằng gác lại nhiều dự án riêng, tập trung dưỡng thai, chờ ngày em bé chào đời.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 5
Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải loạt ảnh đi dự sự kiện.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 6
Cô nàng chọn một chiếc đầm cúp ngực màu đen quý phái, sang trọng khoe hết bờ vai trần gợi cảm.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 7
Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được diện mạo tươi sáng, năng động mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 8
Người đẹp không tăng cân nhiều nên vóc dáng trông vẫn gọn gàng, gương mặt có chút bầu bĩnh hơn trước đây. 

Cô nàng từng chia sẻ bí quyết giúp cô luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống khi mang thai một phần nhờ vào việc chăm chỉ vận động. Minh Hằng tiết lộ việc luyện tập thể dục thể thao với cường độ vừa phải giúp bản thân duy trì sắc vóc và tinh thần thoải mái, tích cực.

Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 9
Cô nàng từng chia sẻ bí quyết giúp cô luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống khi mang thai một phần nhờ vào việc chăm chỉ vận động.
Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý - Ảnh 10

Minh Hằng tiết lộ việc luyện tập thể dục thể thao với cường độ vừa phải giúp bản thân duy trì sắc vóc và tinh thần thoải mái, tích cực

Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Phương Trinh Jolie càng bầu càng đẹp vì chung 1 bí quyết

Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Phương Trinh Jolie càng bầu càng đẹp vì chung 1 bí quyết

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Từ khóa:   hậu trường Ca sỹ Minh Hằng Minh Hằng mang thai

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