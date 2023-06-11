Mẹ bầu Minh Hằng 'lên đồ' sang chảnh đi dự sự kiện, nhan sắc rực rỡ gây chú ý

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động nổi bật ở vai trò ca sĩ, diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh. Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới cùng ông xã doanh nhân sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Vào tháng 3/2023, cô chia sẻ chuyện mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 36, cô không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hoang mang, lo lắng nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Minh Hằng sinh năm 1987, hoạt động nổi bật ở vai trò ca sĩ, diễn viên ở mảng truyền hình lẫn điện ảnh.

Tháng 6/2022, Minh Hằng tổ chức đám cưới cùng ông xã doanh nhân sau thời gian dài hẹn hò kín tiếng.

Vào tháng 3/2023, cô chia sẻ chuyện mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hằng gác lại nhiều dự án riêng, tập trung dưỡng thai, chờ ngày em bé chào đời. Nữ ca sĩ Một vòng trái đất dành thời gian để nghỉ ngơi, đi du lịch. Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải loạt ảnh đi dự sự kiện trên Facebook cá nhân. Cô nàng chọn một chiếc đầm cúp ngực màu đen quý phái, sang trọng khoe hết bờ vai trần gợi cảm. Bên cạnh đó, gương mặt sắc sảo cùng thần thái sang chảnh, quyến rũ của cô cũng khiến dân tình dành lời khen không ít. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được diện mạo tươi sáng, năng động mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người đẹp không tăng cân nhiều nên vóc dáng trông vẫn gọn gàng, gương mặt có chút bầu bĩnh hơn trước đây.