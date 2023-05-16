Minh Hằng bị nhắc nhở khi diện quần jean trong thời kỳ bầu bí và màn đáp trả tinh tế

Thời trang bầu bí của Minh Hằng được nhiều người quan tâm.

Mới đây nhất, ca sĩ Minh Hằng đã "xả kho" hình ảnh đi xem tranh. Có thể thấy, dù bụng bầu đã vượt mặt, xong cô nàng vẫn rất rạng rỡ và tươi tắn. Đồng thời, gu thời trang đỉnh cao của mẹ bầu cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và khiến nhiều người phải xuýt xoa liên tục. Minh Hằng được khen ngày càng xinh đẹp khi mang bầu. Minh Hằng ngày càng nhuận sắc dù bụng bầu ngày càng lớn. Nữ diễn viên khoe khoảnh khắc đang thoải mái và hạnh phúc khi được tận hưởng không gian xung quanh. Cô nàng đăng tải khoảnh khắc rạng ngời, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Đôi mắt ngày mưa… em dạo này dịu dàng deep dữ lắm".

Phong cách thời trang khi mang thai của Minh Hằng cũng được đánh giá cao Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc ngày một "thăng hạng" của mẹ bầu Minh Hằng, một khán giả cũng để lại lời khuyên cho nữ ca sĩ về việc mặc quần jean để tránh ảnh hưởng đến bé. Vị khán giả này khuyên: "Chị ơi đừng mặc quần jean nữa, bé thở không nỗi bầu ơi". Đáp lời người này, ca sĩ Minh Hằng trả lời đầy tinh tế kèm theo biểu cảm hài hước: "Ui là trời... Quần cho bầu mà em".

Một khán giả bày tỏ lo ngại khi thấy nữ diễn viên mang quần jean trong thời kỳ bầu bí và được cô nàng tinh tế đáp trả. Sau khi thông báo mang thai hậu kết hôn với ông xã đại gia, Minh Hằng đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang rất mong chờ đến ngày chào đón con đầu lòng. Bên cạnh đó, hành trình làm mẹ bầu của Minh Hằng cũng được dân tình theo dõi liên tục. Minh Hằng hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng nhờ can thiệp khoa học. Có thể thấy dù bận rộn với công việc, song Minh Hằng vẫn để tâm đến sức khỏe bản thân và nhóc tỳ trong bụng. Minh Hằng cho biết lý do cô chọn thụ tinh ống nghiệm là vì độ tuổi: "Chúng mình cố gắng làm mọi thứ hết sức, hết khả năng thì kết quả còn chưa thể tốt được. Bản thân tôi cũng đã già và chuyện sinh con cần sức khoẻ của người phụ nữ, chính vì vậy năm 2022 tôi đã chạy hết mọi công việc và chọn năm 2023 để sẵn sàng chào đón sinh linh bé nhỏ". Cô và ông xã đã trải qua 3 tháng trời ròng rã và 10 buổi hẹn với bác sĩ để can thiệp y khoa trong việc mang thai con đầu lòng. Trước đây, cô cũng từng bị nhắc nhở khi diện giày cao gót khi đi sự kiện trong thời kỳ mang thai, thế nhưng cô cũng khẳng định bản thân có thể đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/minh-hang-bi-nhac-nho-khi-dien-quan-jean-trong-thoi-ky-bau-bi-va-man-ap-tra-tinh-te-582507.html