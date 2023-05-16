Minh Hằng bị nhắc nhở khi diện quần jean trong thời kỳ bầu bí và màn đáp trả tinh tế

Thời trang bầu bí của Minh Hằng được nhiều người quan tâm.
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Mới đây nhất, ca sĩ Minh Hằng đã "xả kho" hình ảnh đi xem tranh. Có thể thấy, dù bụng bầu đã vượt mặt, xong cô nàng vẫn rất rạng rỡ và tươi tắn. Đồng thời, gu thời trang đỉnh cao của mẹ bầu cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và khiến nhiều người phải xuýt xoa liên tục.
Nữ diễn viên khoe khoảnh khắc đang thoải mái và hạnh phúc khi được tận hưởng không gian xung quanh. Cô nàng đăng tải khoảnh khắc rạng ngời, kèm theo đó là dòng trạng thái: "Đôi mắt ngày mưa… em dạo này dịu dàng deep dữ lắm".
Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc ngày một "thăng hạng" của mẹ bầu Minh Hằng, một khán giả cũng để lại lời khuyên cho nữ ca sĩ về việc mặc quần jean để tránh ảnh hưởng đến bé.
Vị khán giả này khuyên: "Chị ơi đừng mặc quần jean nữa, bé thở không nỗi bầu ơi". Đáp lời người này, ca sĩ Minh Hằng trả lời đầy tinh tế kèm theo biểu cảm hài hước: "Ui là trời... Quần cho bầu mà em".
Sau khi thông báo mang thai hậu kết hôn với ông xã đại gia, Minh Hằng đã trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đang rất mong chờ đến ngày chào đón con đầu lòng. Bên cạnh đó, hành trình làm mẹ bầu của Minh Hằng cũng được dân tình theo dõi liên tục.
Minh Hằng cho biết lý do cô chọn thụ tinh ống nghiệm là vì độ tuổi: "Chúng mình cố gắng làm mọi thứ hết sức, hết khả năng thì kết quả còn chưa thể tốt được. Bản thân tôi cũng đã già và chuyện sinh con cần sức khoẻ của người phụ nữ, chính vì vậy năm 2022 tôi đã chạy hết mọi công việc và chọn năm 2023 để sẵn sàng chào đón sinh linh bé nhỏ".