Bà bầu Minh Hằng rạng rỡ khoe vòng 2 vượt mặt ở tháng thứ 7 thai kỳ

Gu thời trang bầu bí của Minh Hằng cũng chưa bao giờ làm chị em thất vọng.

Minh Hằng vừa chia sẻ loạt hình ảnh lên đồ khoe dáng bầu cực xinh khi cùng chồng đi biển nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày kết hôn. Minh Hằng chia sẻ: "Ngày mai là kỉ niệm 1 năm rồi. Lên đường đi biển ôn lại kỉ niệm và có thêm kỉ niệm mới thôi". Minh Hằng khoe bụng bầu vượt mặt. Có thể thấy, bụng bầu Minh Hằng nay đã lớn vượt mặt thế nhưng sắc vắc người đẹp vẫn vô cùng tươi tắn, rạng rỡ. Nữ ca sĩ tự tin khoe bụng bầu to vượt mặt dù đã diện chiếc váy dáng rộng thùng thình.

Sắc vóc bà bầu có phần tròn trịa hơn so với những tháng trước nhưng nhìn chung vẫn giữ được nét tươi trẻ. Minh Hằng là bà bầu có phong cách thời trang bầu bí được nhiều người yêu thích bởi cô nàng có phong cách phối đồ giấu bầu vô cùng đỉnh. Chiếc váy thùng thình khiến cô che đi vóc dáng tròn trịa và giúp nữ ca sĩ trông có vẻ thanh thoát hơn rất nhiều. Bộ trang phục cùng cách tạo dáng khiến người nhiều người không tin cô đang mang thai ở tháng thứ 7.

Bộ trang phục cùng cách tạo dáng khiến người nhiều người không tin cô đang mang thai ở tháng thứ 7. Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo chính thức về chung nhà vào giữa tháng 6/2022. Hiện tại, cặp đôi đang cùng nhau chuẩn bị đón chào thành viên mới. Minh Hằng thực hiện phương pháp thụ tinh ống nghiệm con đầu lòng. Trong thai kỳ, Minh Hằng thường xuyên đi du lịch, xuất hiện ở sự kiện và ghi điểm bởi phong cách thời trang quý phái, sang trọng. Có thể nói Minh Hằng chính là mẹ bầu chăm chỉ nhất Vbiz.

Trong thai kỳ, Minh Hằng thường xuyên đi du lịch

Minh Hằng xuất hiện ở sự kiện và ghi điểm bởi phong cách thời trang quý phái, sang trọng. Mới đây, diễn viên - ca sĩ Minh Hằng lần đầu công bố những bức ảnh tình tứ với chồng doanh nhân đã được chụp cách đây 1 năm. Trong bộ ảnh cưới, Minh Hằng mặc váy cô dâu lộng lẫy và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Minh Hằng lần đầu công bố những bức ảnh tình tứ với chồng doanh nhân đã được chụp cách đây 1 năm.

Hà Hồ lần đầu chính thức lên tiếng về bão scandal bị tố chèn ép đàn em Minh Hằng năm xưa Trước khi nổ ra drama, hai người đẹp của showbiz Việt thường xuyên tham dự sự kiện và không ngần ngại tạo dáng chụp ảnh, ngồi cùng nhau.

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