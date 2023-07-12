Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm!

Hậu trường 12/07/2023 11:30

Mới đây, nữ diễn viên thủ vai mẹ của Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" bất ngờ tiết lộ cuộc sống hôn nhân ngoài đời thật khiến không ít khán giả ngỡ ngàng.

Bên cạnh nhân vật Bát, bố mẹ của Luyến trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" cũng là cặp đôi khiến khán giả cảm thấy khó chịu. Hai nhân vật trên được xây dựng với tư tưởng trọng nam khinh nữ, sẵn sàng đánh đập con gái khi không đáp ứng yêu cầu của mình.

Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 1
Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 2
Cặp đôi được khán giả nhận xét gây ức chế nhất phim

Trước đây, NSND Ngọc Thư thường thủ vai những người phụ nữ dịu dàng, tần tảo trong phim "Nước mắt đàn bà", "Cha tôi và hai người đàn bà", "Ngọt ngào và man trá", "Chuyện làng Nhô",… NSND Ngọc Thư từng vào vai bà mẹ vợ khó tính trong Thông gia ngõ hẹp.

Ngoài đời thật, NSND Ngọc Thư và NSƯT Minh Tuấn kết hôn từ năm 1989 sau 7 năm tìm hiểu và từng là bạn học cùng lớp. Và là “cặp đôi vàng” của giới nghệ sĩ miền Bắc. Năm 2015, cả 2 cùng công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, NSND Ngọc Thư là Giám đốc, còn NSƯT Minh Tuấn làm công tác quản lý.

Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 3
Ngọc Thư được Nhà nước phong danh hiệu NSND và đạt 5 HCV, 2 HCB trong các kỳ hội diễn toàn quân và toàn quốc

Hiện tại, cặp đôi đã nghỉ hưu và bắt đầu quay trở lại với niềm đam mê diễn xuất. Cả hai có hơn 30 năm gắn bó, đồng hành, cùng xây dựng hôn nhân hạnh phúc với 2 người con.

Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 4
Bức ảnh hiếm hoi của gia đình NSND Ngọc Thư - NSƯT Minh Tuấn

Trong cuộc sống gia đình, hai nghệ sĩ luôn nhường nhịn, trân trọng nhau. Nhiều thập kỉ cùng nhau xây dựng hạnh phúc, Ngọc Thư chu toàn, vun vén cho gia đình trong khi Minh Tuấn lại có sự thấu hiểu, cảm thông với vợ.

Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 5
Các con của hai nghệ sĩ đã "yên bề gia thất"

"Tôi luôn nghĩ, nghề diễn cũng như những nghề khác, đều phải có đam mê. Nhưng sau đam mê quay về vẫn phải là gia đình.

Tôi với chồng cũng trải qua nhiều sóng gió lắm, có lúc tưởng chừng không vượt qua được khi còn trẻ. Nhưng chúng tôi phải nhịn, vì con nên vượt qua được. Tôi sống đơn giản, không đòi hỏi nhiều ở chồng về vật chất. Tôi cũng không cấm đoán mà tôn trọng nhiều thú vui của chồng và ngược lại".

Nghệ sĩ Minh Tuấn từng khẳng định, lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất, cùng ăn cơm lính, ở môi trường lính, cả hai hiểu nhau đến mức không cần nói cũng hiểu đối phương cần gì.

Mẹ Luyến Lươn phim 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tiết lộ sốc cuộc hôn nhân ít ai ngờ: Vợ chồng tôi nhiều sóng gió lắm! - Ảnh 6
NSƯT Minh Tuấn chuyên trị những vai đểu cáng, xấu xa

Việc thường xuyên gặp mặt và ở cùng một nơi không tránh khỏi xung đột, nhưng điều đó lại giúp đôi vợ chồng nghệ sĩ thêm gắn bó và thấu hiểu nhau hơn.

 

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Từ khóa:   NSND Ngọc Thư NSƯT Minh Tuấn Cuộc đời vẫn đẹp sao

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