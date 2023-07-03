Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo

Hậu trường 03/07/2023 10:24

Mới đây, nữ diễn viên trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" khiến khán giả bất ngờ khi cô trải lòng về sự nghiệp cũng như tổ ấm nhỏ của mình.

Trước khi trở thành diễn viên, Thanh Hương từng giành ngôi vị Á hậu 1 "Hoa hậu Hải Dương 2006". Thời điểm đó, cô chỉ mới 17 tuổi. Được mẹ động viên, người đẹp 8X quyết định thử sức ở một đấu trường nhan sắc. “Tôi thấy mọi người chuẩn bị kỹ quá, còn mình lại đơn giản. Tôi phải nghĩ mình làm thế nào để không lép vế trước mọi người. Khi được giải á hậu, tôi cũng không biết phải làm thế nào", Thanh Hương nhớ lại.

Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo - Ảnh 1
Thanh Hương từng thử sức ở một cuộc thi nhan sắc trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên

Sau đó, cô theo đuổi diễn xuất, cô không câu nệ vai nhỏ, lớn. Thanh Hương quan niệm khi đã xuất hiện trước khán giả thì phải có trách nhiệm với vai diễn của mình. Diễn viên "Mùa hoa tìm lại kể" trước khi đảm nhận vai chính, cô từng thử sức ở những vai quần chúng với cát sê 50.000 đồng.

Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo - Ảnh 2
Nữ diễn viên nhiều lần đảm nhận vai truân chuyên, chịu nhiều bi kịch

Trong sự nghiệp, Thanh Hương hóa thân ở nhiều vai diễn. Trong đó, Luyến ở "Cuộc đời vẫn đẹp sao" khiến mọi người ấn tượng. Nữ diễn viên gặp khó khăn khi vào vai người lao động nghèo, phải tự kéo xe, bốc hàng… “Tôi rất mệt, nhưng vì yêu vai này và thấy mọi người cũng đều như thế nên tôi mạnh mẽ hơn", cô nói.

Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo - Ảnh 3
Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo - Ảnh 4
Vai Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" của Thanh Hương để lại nhiều ấn tượng đối với khán giả

Luyến trong "Cuộc đời vẫn đẹp sao" kể trong khoảng thời gian quay phim, mẹ đã khóc vì xót trước những khó khăn của con gái. Tuy nhiên, bà không cấm cản, thậm chí luôn ủng hộ mọi lựa chọn của diễn viên 8X.

Từ khi làm nghệ thuật, cô gần như dành hết mọi thứ cho công việc. Nữ diễn viên thừa nhận vì yêu nghề nên thời gian cô dành cho gia đình khá ít. Cô bộc bạch: “Thanh Hương ở ngoài đời hơi nhạt nhẽo. Vì mình quá sóng gió trên phim rồi nên ở ngoài tôi thích những cái gì đơn giản. Có thể bạn sẽ bắt gặp một Thanh Hương ngồi cà phê, đi xem phim một mình… Những cái trăn trở, đau đớn tôi dành cho vai diễn rồi nên khi trở về cuộc sống đời thường, tôi chỉ muốn đó là những gì bình yên nhất".

Nữ diễn viên 'Cuộc đời vẫn đẹp sao': Ngoài đời tôi hơi nhạt nhẽo - Ảnh 5
Thanh Hương phải kéo xe hàng, bốc vác thật khi đóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Cô không giấu được sự xúc động khi nhắc về gia đình. Nữ diễn viên thấy mình may mắn khi được lớn lên trong một tổ ấm giàu tình cảm. “Tôi nghĩ đó là điều cần thiết khi theo đuổi nghệ thuật. Ngày nào không còn cảm xúc, tôi sẽ không làm nghề được nữa. Nhưng khi tôi còn dễ khóc, dễ tủi thân thì ngày đó vẫn còn Thanh Hương cố gắng hết mình trong từng vai diễn", cô trải lòng.

Tuy nhiên, Thanh Hương lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Lý giải về điều này, cô muốn khán giả biết đến hành trình nghệ thuật của mình hơn. Do đó, những điều riêng tư, cô muốn giữ lại cho mình. “Hiện tại, tôi đang vui và hạnh phúc với gia đình nhỏ. Hai bé của tôi rất yêu thích công việc của mẹ. Tôi thấy trong ánh mắt của con cũng có sự đam mê với nghề”, cô tiết lộ.

Diễn viên "Cuộc đời vẫn đẹp sao" cho rằng khi làm nghệ thuật, đôi khi sẽ khó tìm người hiểu được tính chất công việc của mình. Do đó, cô thấy may mắn khi vẫn có một tổ ấm viên mãn. “Những sự cố gắng đã được đền đáp. Ơn giời vì bây giờ mọi thứ vẫn yên ổn, bình thường", cô bày tỏ.

 

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