Nữ diễn viên 'Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao' mê xăm mình, trên phim 'hổ báo', ngoài đời lắm truân chuyên, hé lộ cách sử dụng tiền cát-xê khiến nhiều người xúc động

Nhiều phân cảnh trong phim, Minh Cúc nhận được nhiều lời khen ngợi bởi lối diễn xuất cuốn hút, tự nhiên. Thậm chí, cô không ngại làm xấu mình để lột tả chân thực nhất vai diễn Bình.

Nữ diễn viên tên đầy đủ là Đặng Minh Cúc, sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua các bộ phim Hương vị tình thân, Đấu trí, Về nhà đi con và mới nhất, cô tiếp tục gây chú ý khi đóng vai Bình trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Có sắc lẫn tài, nhưng nữ diễn viên lại lận đận trong đường tình duyên. Năm 2009, cô kết hôn khi sự nghiệp ở đoàn kịch 1 (Nhà hát Tuổi trẻ) mới chớm nở. Nữ diễn viên và chồng chọn cách tôn trọng đối phương, không xét nét công việc, cuộc sống riêng tư của nhau. Thế nhưng điều đó khiến hai người dần xa cách. Sau nhiều lần không tìm được tiếng nói chung, Minh Cúc và chồng ly hôn. Tại thời điểm đó, cô thừa nhận bệnh tình của con gây áp lực lên cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, ít ai biết, ngoài đời, nữ diễn viên lại sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng, nhan sắc xinh đẹp. Minh Cúc ở ngoài đời gây ấn tượng bởi gu mặc cá tính, sành điệu. Đặc biệt là những hình ảnh nữ diễn viên khoe dáng trong bộ áo tắm xẻ hông cao, khoe hình xăm lớn ở lưng, đùi nhận được nhiều lượt tương tác trên MXH.

Con gái của Minh Cúc không may bị tổn thương não bộ

Được biết, ngày cô hạ sinh bé, có cơn đau báo hiệu chuyển dạ, rỉ ối nhưng không được cấp cứu kịp thời. Em bé thải phân su vào bụng mẹ, khiến nước ối chuyển màu xanh. Lúc chào đời, bé nhiễm khuẩn nặng, nội tạng đều bị ảnh hưởng, dẫn đến suy gan, thận và tim. Ba tuần tuổi, bé đã phải trải qua ca phẫu thuật tim đầu tiên. Hai mẹ con nằm viện suốt ba tháng sau hậu phẫu. Ca mổ thành công nhưng bé bị chẩn đoán tổn thương não bộ. Nhận kết quả, Minh Cúc không khóc lóc, phiền muộn hay suy sụp. Chị tự nhủ mình càng phải mạnh mẽ để chăm sóc, che chở con.

Minh Cúc và con gái

Dành tất cả tiền bạc, công sức và tình yêu cho con, nên Minh Cúc luôn cố gắng làm việc để con không thua kém bất kỳ ai. Mới đây, ngay sau khi bộ phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao đóng máy, nhận được cát-xê, Minh Cúc đã vội dành để lo cho con.

Minh Cúc và con gái trong chuyến du lịch mới đây

"Như mọi khi, nhận được cát-xê là tôi sẽ đem một phần gửi biếu bố mẹ, phần còn lại lo cho cuộc sống của mình và con gái. Lần này tôi sử dụng số tiền đó để thực hiện lời hứa với con. Con gái tôi vốn thiệt thòi, những ngày lễ dành cho thiếu nhi tôi thường đi diễn triền miên, nên con chỉ được bù đắp bằng những chuyến đi chơi sau đó. Tôi đã hứa dịp hè này sẽ cho con đi du lịch và chúng tôi đã có chuyến nghỉ dưỡng ở Nha Trang", Minh Cúc chia sẻ với truyền thông.

Đối với thu nhập của Minh Cúc và hoàn cảnh thực tế của 2 mẹ con, chuyến đi này thực sự không dễ dàng gì. Thế nhưng trong suốt những ngày đi nghỉ dưỡng, dù chỉ có 2 mẹ con tự chăm nhau, dù tiêu tốn một khoản tiền kha khá cho chuyến đi, nữ diễn viên vẫn cảm thấy thực sự xứng đáng.