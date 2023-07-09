Cuộc sống ít ai biết của 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' NSƯT Hoàng Hải: Từng muốn bỏ nghề, nhiều lần vắng nhà khi vợ sinh con

Hậu trường 09/07/2023 10:30

Phía sau sự nghiệp, những vai diễn của NSƯT Hoàng Hải chính là sự hy sinh của bà xã Thu Tuyết.

Diễn viên Hoàng Hải (SN 1968) vốn được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, Hải trong Đường đời và vai Lưu "nát" trong Cuộc đời vẫn đẹp sao thời gian gần đây. Năm 2012, anh được Nhà nước phong tặng Danh hiệu NSƯT. Tuy nhiên, ít ai biết được phía sau sự nghiệp của nam diễn viên là sự hy sinh thầm lặng của bà xã Thu Tuyết. Trong 4 lần mang bầu của chị, 2 lần vượt cạn anh không ở bên.

Bà xã Hoàng Hải chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao: "Đứa con thứ hai, anh đã gọi điện nhờ bạn đưa vợ đi sinh. Đứa thứ ba, tôi sinh con xong, anh mới bay về. Trong suy nghĩ, tôi lúc nào cũng động viên mình cố lên, cố lên, anh gần về rồi. Bởi thế, vất vả về thể xác nhưng tinh thần vẫn luôn thoải mái. Tôi luôn muốn chồng đạt được ước mơ và mình sẽ là một hậu phương vững chắc để mỗi khi về nhà, anh chỉ nghe thấy tiếng cười chứ không phải lời lẽ cau có của vợ"

Cuộc sống ít ai biết của 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' NSƯT Hoàng Hải: Từng muốn bỏ nghề, nhiều lần vắng nhà khi vợ sinh con - Ảnh 1
Cặp đôi đã trải qua hành trình 26 năm bên nhau

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn nhớ lại ngày đó thỉnh thoảng có chút đồng lương diễn viên, mỗi tháng thêm 1 kg thịt, hộp sữa, 2 kg đường, 13 kg gạo. Tiền ít, nhưng vợ không đòi hỏi. Khi nào lĩnh lương anh đưa vợ đi ăn, chị chỉ chọn món bình dân, rẻ tiền là bánh bèo.

Cũng vì ký ức đói nghèo nên thịt luộc chấm mắm ruốc ăn kèm dưa chuột là món yêu thích của anh từ thời bao cấp tới giờ. Hoàng Hải vui vẻ kể về giai đoạn mình có thể ăn hết nguyên một cân thịt luộc thái quân cờ cùng bát nước mắm, còn sữa có thể uống một lúc hết cả hộp Ông Thọ...

Cuộc sống ít ai biết của 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' NSƯT Hoàng Hải: Từng muốn bỏ nghề, nhiều lần vắng nhà khi vợ sinh con - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoàng Hải lận đận từ phim đến đời

Hoàng Hải nói anh có nét giống Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao và Hải trong Đường đời bởi đều từng trải qua cuộc sống lận đận, phiêu du. Anh kể mình từng lặn lội đi mua đậu xanh, lạc rồi thuê chuyến xe ra Bắc bán ở chợ Đồng Xuân. Có đợt đi ra gặp bão, anh phải thuê bạt che; 2 ngày sau kéo bạt tới đâu thấy mầm giá lộ ra tới đó, người anh nhũn ra như tụt huyết áp vì mất trắng cả chuyến xe. Thế nhưng những kỷ niệm đớn đau ngày đó lại mang tới nhiều trải nghiệm cho Hoàng Hải trong từng vai diễn.

Anh từng lấy bằng lái xe container năm 1991, sau này lại lái container ngang qua đoàn tàu hỏa trong phim Hà Nội, Hà Nội. Ngoài ra, viên gạch gợi nhắc kỷ niệm khi đóng phim Đường đời hay phải biểu diễn cảnh đập gạch vào đầu. Những lúc khó khăn ê chề của người đàn ông giúp anh thể hiện bi kịch giằng xé của Lưu "nát" trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Cuộc sống ít ai biết của 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' NSƯT Hoàng Hải: Từng muốn bỏ nghề, nhiều lần vắng nhà khi vợ sinh con - Ảnh 3
Nghệ sĩ Hoàng Hải đóng Lưu phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao"

Gần 30 năm trước, NSƯT Hoàng Hải xin đoàn làm phim Biển lặng (cách Đà Nẵng 100 km) nghỉ 2 ngày về lấy vợ. Cưới hôm trước, hôm sau anh đi. Nào ngờ trong quá trình làm phim, anh bị rơi nhẫn cưới, tiền không có để mua, lo về vợ không thấy sẽ… toi đời. Cuối cùng, anh em trong đoàn mỗi người góp một tí để Hoàng Hải về chợ Cồn mua lại.

Sau nhiều thăng trầm, hiện nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ, bốn con và các cháu. Con trai, con gái lớn của anh đã lập gia đình. Nghệ sĩ chọn sống ở Đà Nẵng, mỗi lần đóng phim mới lại khăn gói ra Hà Nội. Bà xã anh đã quen với cảnh chồng xa nhà cả tháng, luôn hiểu và thông cảm công việc của chồng. 

Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!'

Một nam diễn viên nổi tiếng bị chỉ trích vì công khai ủng hộ chồng cũ Diệp Lâm Anh: 'Giờ mọi chuyện đã đi quá xa và dư luận cũng đã bị điều hướng!'

Vào tối ngày 8/7, dân mạng "dậy sóng" trước màn "đấu khẩu" cực căng giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ - thiếu gia Nghiêm Đức. Ngay sau đó, một nam diễn viên đã bất ngờ lên tiếng bênh vực chồng cũ Diệp Lâm Anh.

Xem thêm
Từ khóa:   Diễn viên Hoàng Hải sao Việt nam diễn viên Hoàng Hải

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 35 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 2 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ