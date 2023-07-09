Cuộc sống ít ai biết của 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' NSƯT Hoàng Hải: Từng muốn bỏ nghề, nhiều lần vắng nhà khi vợ sinh con

Phía sau sự nghiệp, những vai diễn của NSƯT Hoàng Hải chính là sự hy sinh của bà xã Thu Tuyết.

Diễn viên Hoàng Hải (SN 1968) vốn được khán giả nhớ đến với vai Trung úy Trần Minh trong bộ phim dài tập Cảnh sát hình sự, Hải trong Đường đời và vai Lưu "nát" trong Cuộc đời vẫn đẹp sao thời gian gần đây. Năm 2012, anh được Nhà nước phong tặng Danh hiệu NSƯT. Tuy nhiên, ít ai biết được phía sau sự nghiệp của nam diễn viên là sự hy sinh thầm lặng của bà xã Thu Tuyết. Trong 4 lần mang bầu của chị, 2 lần vượt cạn anh không ở bên. Bà xã Hoàng Hải chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao: "Đứa con thứ hai, anh đã gọi điện nhờ bạn đưa vợ đi sinh. Đứa thứ ba, tôi sinh con xong, anh mới bay về. Trong suy nghĩ, tôi lúc nào cũng động viên mình cố lên, cố lên, anh gần về rồi. Bởi thế, vất vả về thể xác nhưng tinh thần vẫn luôn thoải mái. Tôi luôn muốn chồng đạt được ước mơ và mình sẽ là một hậu phương vững chắc để mỗi khi về nhà, anh chỉ nghe thấy tiếng cười chứ không phải lời lẽ cau có của vợ"

Cặp đôi đã trải qua hành trình 26 năm bên nhau Bên cạnh đó, nam diễn viên còn nhớ lại ngày đó thỉnh thoảng có chút đồng lương diễn viên, mỗi tháng thêm 1 kg thịt, hộp sữa, 2 kg đường, 13 kg gạo. Tiền ít, nhưng vợ không đòi hỏi. Khi nào lĩnh lương anh đưa vợ đi ăn, chị chỉ chọn món bình dân, rẻ tiền là bánh bèo. Cũng vì ký ức đói nghèo nên thịt luộc chấm mắm ruốc ăn kèm dưa chuột là món yêu thích của anh từ thời bao cấp tới giờ. Hoàng Hải vui vẻ kể về giai đoạn mình có thể ăn hết nguyên một cân thịt luộc thái quân cờ cùng bát nước mắm, còn sữa có thể uống một lúc hết cả hộp Ông Thọ...

Nghệ sĩ Hoàng Hải lận đận từ phim đến đời Hoàng Hải nói anh có nét giống Lưu trong Cuộc đời vẫn đẹp sao và Hải trong Đường đời bởi đều từng trải qua cuộc sống lận đận, phiêu du. Anh kể mình từng lặn lội đi mua đậu xanh, lạc rồi thuê chuyến xe ra Bắc bán ở chợ Đồng Xuân. Có đợt đi ra gặp bão, anh phải thuê bạt che; 2 ngày sau kéo bạt tới đâu thấy mầm giá lộ ra tới đó, người anh nhũn ra như tụt huyết áp vì mất trắng cả chuyến xe. Thế nhưng những kỷ niệm đớn đau ngày đó lại mang tới nhiều trải nghiệm cho Hoàng Hải trong từng vai diễn. Anh từng lấy bằng lái xe container năm 1991, sau này lại lái container ngang qua đoàn tàu hỏa trong phim Hà Nội, Hà Nội. Ngoài ra, viên gạch gợi nhắc kỷ niệm khi đóng phim Đường đời hay phải biểu diễn cảnh đập gạch vào đầu. Những lúc khó khăn ê chề của người đàn ông giúp anh thể hiện bi kịch giằng xé của Lưu "nát" trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao… Nghệ sĩ Hoàng Hải đóng Lưu phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" Gần 30 năm trước, NSƯT Hoàng Hải xin đoàn làm phim Biển lặng (cách Đà Nẵng 100 km) nghỉ 2 ngày về lấy vợ. Cưới hôm trước, hôm sau anh đi. Nào ngờ trong quá trình làm phim, anh bị rơi nhẫn cưới, tiền không có để mua, lo về vợ không thấy sẽ… toi đời. Cuối cùng, anh em trong đoàn mỗi người góp một tí để Hoàng Hải về chợ Cồn mua lại. Sau nhiều thăng trầm, hiện nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên vợ, bốn con và các cháu. Con trai, con gái lớn của anh đã lập gia đình. Nghệ sĩ chọn sống ở Đà Nẵng, mỗi lần đóng phim mới lại khăn gói ra Hà Nội. Bà xã anh đã quen với cảnh chồng xa nhà cả tháng, luôn hiểu và thông cảm công việc của chồng.

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