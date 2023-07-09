K-ICM bất ngờ công khai bạn gái, nhan sắc 'đỉnh của chóp'

K-ICM chia sẻ, chính bạn gái hiện tại là người đã bên cạnh động viên và chăm sóc anh trong những giai đoạn khó khăn nhất, hiện tại anh đang rất cảm thấy hạnh phúc.

Mới đây, K-ICM khiến người hâm mộ chú ý hết mực khi bất ngờ công khai bạn gái trên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ đã chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên cạnh bạn gái, cùng với đó là dòng trạng thái đầy tình cảm: "Sau hơn một năm rời khỏi công ty quản lý để ra ngoài, trở thành một nghệ sĩ độc lập bước trên đôi chân mình, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng với đam mê âm nhạc, niềm tin của fan dành cho mình và tình yêu của người đặc biệt luôn bên cạnh động viên, sát cánh cùng Khánh đi vượt qua những trở ngại, tiếp thêm sức mạnh cho Khánh. Khánh muốn giới thiệu bạn ấy với mọi người vì Khánh được mọi người yêu thương, xem như người thân thì Khánh cũng muốn chia sẻ những điều quan trọng với 'người thân' của mình.

Cảm ơn Linh đã ở cạnh anh những lúc anh khó khăn và tuyệt vọng nhất, nhưng tình cảm của em đã giúp anh đứng lên và bước qua mọi khó khăn. Cảm ơn em vì tất cả". Mới đây, K-ICM khiến người hâm mộ chú ý hết mực khi bất ngờ công khai bạn gái trên trang cá nhân. Ngay sau khi đăng tải, nam nghệ sĩ đã nhận được nhiều lời chúc phúc từ nhiều bạn bè và khán giả. Không ít người dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ và xinh đẹp của Thùy Linh - bạn gái K-ICM.



Ảnh minh họa: Internet Không ít người dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ và xinh đẹp của Thùy Linh - bạn gái K-ICM. Thùy Linh - bạn gái của K-ICM. Anh cũng chia sẻ trong bài viết, vào thời gian sắp tới, anh sẽ mang đến nhiều dự án đặc biệt với tư cách là một nghệ sĩ độc lập. Là một nghệ sĩ trẻ nhiều tiềm năng, hi vọng K-ICM trong tương lai sẽ giữ vững tinh thần để mang đến làn gió mới cho âm nhạc Việt Nam. K-ICM sinh năm 1999, là một trong những nghệ sĩ Gen Z đa tài, anh bắt đầu được biết đến vào 2017, 2018 sau khi nổi lên với những video trình diễn nhạc cụ các ca khúc hot đăng lên YouTube. K-ICM sinh năm 1999, là một trong những nghệ sĩ Gen Z đa tài. Anh bắt đầu được biết đến vào 2017, 2018 sau khi nổi lên với những video trình diễn nhạc cụ các ca khúc hot đăng lên YouTube. K-ICM và Jack từng là bộ đôi kết hợp ăn ý nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Cả hai đã cho ra mắt các sản nghệ thuật đình đám như: Hồng nhan, Sóng gió, Bạc phận, Sao em vô tình... Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020, sẽ không bao giờ còn bộ đôi Jack & K-ICM nữa. Scandal đường ai nấy đi của cả hai từng là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội. K-ICM và Jack từng là bộ đôi kết hợp ăn ý nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào đầu năm 2020, sẽ không bao giờ còn bộ đôi Jack & K-ICM nữa. Scandal đường ai nấy đi của cả hai từng là chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội.

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