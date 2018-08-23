Mẹ đơn thân livestream bán hàng bị miệt thị 'nhà không có gương soi', MC Phan Anh đáp trả cực sâu cay

MC Phan Anh bức xúc lên tiếng chỉ trích một số cư dân mạng miệt thị mẹ đơn thân livestream bán hàng nuôi con nhỏ.

Thay vì ủng hộ, nhiều dân mạng lại dùng từ ngữ miệt thị mẹ đơn thân Duyên Phạm khi cô livestream bán hàng kiếm thêm thu nhập. Quá tủi thân khi phải nhận hàng ngàn bình luận “ném đá” về nhan sắc, cô đã bật khóc nức nở. Ngay khi đọc được bài viết nói về việc này, MC Phan Anh rất bức xúc. Ông bố ba con đã gửi lời động viên đến cô gái đáng thương này: “Cố lên Duyên Phạm, điều gì không giết được mình sẽ khiến mình mạnh hơn. Điều tốt lành sẽ đến với mẹ con em!”. Đồng thời, nam MC cũng tức giận và dùng nhiều lời lẽ “sâu cay” để chỉ trích hành động cố tình dè bỉu, mỉa mai gây tổn thương người khác.

Một số người miệt thị mẹ đơn thân bằng nhiều lời lẽ độc địa như 'nhà thiếu gương soi' - Ảnh: Internet Nam MC an ủi và động viên cô gái đáng thương này - Ảnh: FBNV Phan Anh bức xúc: “Tôi cũng muốn rơi nước mắt... vì đau xót và thương thay cho những con người vẫn ngày ngày mang nặng khẩu nghiệp khi buông những nhát dao ngôn từ đâm vào tim người khác. Họ đã lớn lên ở đâu? Như thế nào? Ai đã dạy dỗ họ trên lớp? Ai đã dạy dỗ họ ở nhà? Ai đã gây cho họ những tổn thương ghê gớm nên giờ họ dễ hằn học, dễ dè bỉu, dễ vu cáo, bôi nhọ... người khác để vớt vát chút hả hê, để vờ như che giấu đi những sự độc ác của chính họ.

Một môi trường giáo dục tốt, đúng đắn... không thể nào lại làm nảy sinh nhiều nhân cách như thế! Nhưng cũng chỉ biết xót thương mà thôi khi cố gắng giúp họ là không thể. Cuộc sống đành phải vậy. Chúng ta không thể nào ép rắn, rết, bọ cạp... buông nọc độc!” Phan Anh bức xúc khi nhiều dân mạng dè bỉu, bôi nhọ cô gái này chỉ vì nhan sắc bên ngoài - Ảnh: FBNV Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ link bài viết về vụ việc và đăng tìm thông tin chính xác của cô gái này để giúp đỡ. Hồ Ngọc Hà đang tìm cách liên lạc với cô gái này để giúp đỡ - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-don-than-livestream-ban-hang-bi-miet-thi-nha-khong-co-guong-soi-mc-phan-anh-dap-tra-cuc-sau-cay-294677.html