Mẹ Cường Đô la cưng chiều Đàm Thu Trang, tặng nhẫn đắt đỏ trong ngày đám hỏi

Trong ngày ăn hỏi tại Lạng Sơn, mẹ Cường Đô la đã trao nhẫn và vòng vàng có giá trị cho cô dâu Đàm Thu Trang.
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Sau khi Đàm Thu Trang hé lộ ảnh chụp trong đám hỏi sáng nay (20/1), Cường Đô la cũng đăng tải hai bức ảnh trong ngày vui của đời mình. Anh để lại dòng chú thích ngắn gọn: "Con cảm ơn bố mẹ".
Trong ảnh, một bức là khoảnh khắc bà Nguyễn Thị Như Loan rưng rưng xúc động khi trao nhẫn cho con dâu mới. Bức ảnh thứ hai là hình bố mẹ Cường Đô la cười rất tươi khi chụp cùng vợ chồng con trai. Có thể thấy, mẹ "Đại gia phố núi" dường như rất yêu thương hot girl người Tày. Được biết, bố mẹ Cường Đô la đã ra Lạng Sơn cách đây vài ngày để chuẩn bị sính lễ mang đến nhà gái.
Trước đó, Đàm Thu Trang cũng đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh selfie rạng rỡ bên Cường Đô la trong trang phục cô dâu màu trắng tinh khôi. Bài đăng lập tức nhận được hàng ngàn lượt like và bình luận. Đông đảo khán giả và bạn bè đã nhanh chóng chúc mừng vợ chồng Cường Đô la nên duyên sau hơn 1 năm hẹn hò.