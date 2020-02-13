MC Thành Trung nghẹn ngào trong ngày giỗ mẹ: 'Giá như còn mẹ'

Hậu trường 13/02/2020 15:12

5 năm sau ngày mẹ ruột qua đời, MC Thành Trung vẫn không nguôi nhớ về bà, đặc biệt vào ngày giỗ.

Trên trang cá nhân, MC Thành Trung xúc động đăng tải loạt ảnh kỷ niệm thời mẹ ruột còn sống kèm tâm thư dài trong ngày giỗ mẹ. Ông bố trẻ tâm sự, thời gian đầu khi mẹ mất, cuộc sống của anh rất chông chênh và nhìn đâu cũng thấy bóng dáng bà.

MC Thành Trung nghẹn ngào trong ngày giỗ mẹ: 'Giá như còn mẹ' - Ảnh 1

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MC Thành Trung đăng tải loạt ảnh kỷ niệm khi mẹ còn sống để tưởng nhớ - Ảnh: FB

Thành Trung nghẹn ngào khi nhớ về người mẹ đã khuất: "Hôm nay tròn 5 năm mẹ đi xa! Dù thời gian đã làm nguôi ngoai phần nào sự thương nhớ, nhưng chúng con và các cháu vẫn luôn nhớ thương mẹ! Những năm đầu xa mẹ, con thật sự rất mất cân bằng mỗi khi về nhà vì đâu đó vẫn còn bóng dáng mẹ cũng mong ước giá như còn mẹ, để mẹ thấy con lúc trưởng thành nhất. Và con vẫn luôn tin rằng, mẹ đang ở đâu đó dõi theo chúng con".

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Thành Trung và hai con trai vừa chào đời - Ảnh: FB

Vào ngày giỗ, anh càng nhớ mẹ nhiều hơn. Nam MC tiếc cho các con của mình vì không thể được bà nội quan tâm, chăm sóc.

"Năm nay giỗ mẹ, con không chỉ nhớ thương mẹ nhiều hơn, mà con còn thấy tiếc cho các con của mình vì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được mẹ bế bồng, chăm sóc. Con cứ tưởng tượng ra cảnh mẹ ngày nào cũng quay cuồng với 2 thằng cháu nội từ sáng đến đêm mà miệng lúc nào cũng tươi cười vì đó luôn là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ.

Mẹ yên tâm nhé, anh chị em con và các cháu luôn sẽ yêu thương, chia sẻ bên nhau như những gì ba mẹ dạy bảo. Cả nhà yêu mẹ rất nhiều!", Thành Trung xúc động viết.

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Anh chuẩn bị mâm cỗ tươm tất ngày giỗ mẹ - Ảnh: FB
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Vợ chồng anh quây quần bên người thân trong ngày giỗ - Ảnh: FB

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, MC Thành Trung đã xây dựng tổ ấm mới bên bà xã Ngọc Hương. Cuối năm 2019, vợ chồng anh hạnh phúc chào đón hai con trai song sinh chào đời. Từ ngày có hai "hoàng tử bé", nam MC hạn chế công việc và dành nhiều thời gian hơn chăm sóc vợ con.

Không gian bữa tiệc đầy tháng siêu hoành tráng của cặp song sinh nhà MC Thành Trung

Không gian bữa tiệc đầy tháng siêu hoành tráng của cặp song sinh nhà MC Thành Trung

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hương - bà xã MC Thành Trung chia sẻ hình ảnh về bữa tiệc đầy tháng của hai con trai đến người hâm mộ.

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