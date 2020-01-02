MC Thành Trung 'cưa đổ' vợ thứ 2 đúng ngày đặc biệt, 6 năm sau có thêm cặp song sinh kháu khỉnh

MC Thành Trung khiến mọi người ngưỡng mộ khi viết tâm sự xúc động kể về tình yêu với bà xã Ngọc Hương cách đây 6 năm.

Tháng 12/2019, vợ chồng MC Thành Trung và Ngọc Hương vui mừng chào đón hai con song sinh ra đời khỏe mạnh. Mới đây, nam MC gây chú ý khi gửi đến bà xã dòng tâm sự xúc động nhân dịp kỷ niệm tình yêu. Theo chia sẻ, đúng ngày Tết Dương lịch cách đây 6 năm, Thành Trung và Ngọc Hương chính thức yêu nhau.

MC Thành Trung đang rất hài lòng với cuộc sống ấm êm bên người vợ thứ 2 - Ảnh: FB

Ông bố 3 con tiết lộ, trước khi làm bạn, anh và bà xã đã gặp nhau 5 lần trên máy bay như định mệnh sắp đặt. Sau nhiều lần gặp gỡ, cặp đôi nảy sinh tình cảm và "về chung nhà" bằng một đám cưới cổ tích. Hiện tại, tổ ấm của Thành Trung càng thêm viên mãn khi có sợi dây gắn kết là hai nhóc tỳ kháu khỉnh vừa chào đời.

Từ ngày 2 quý tử chào đời, nam MC dành nhiều thời gian hơn bên cạnh chăm sóc vợ con - Ảnh: FB

Anh nhắn gửi đến vợ: "Ngày này năm nay không có hoa cũng chẳng có quà mà chỉ có hộp sô cô la lộc thắp hương các cụ ở nhà, 2 vợ chồng ăn vội mỗi người 1 nửa để rồi còn bế con, ru con... Nhưng có lẽ như thế cũng đã quá đủ ngọt ngào với chúng mình! Lúc này đây khi anh viết những dòng này trên Facebook thì 2 tình yêu lại đang khóc gào vì đói, vợ lại phải tròn "trách nhiệm" thỏa mãn 2 tình yêu! Anh chỉ nhắc nhẹ thôi, đừng vì quá quan tâm 2 tình yêu lớn ấy mà "bỏ bê" tình yêu vĩ đại này vợ nhé! Yêu vợ và các con... Chúc mừng ngày tình yêu của chúng mình".

Sau 3 tuần 'vượt cạn', bà xã Thành Trung đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn ban đầu - Ảnh: FB

Dưới bài viết, cặp đôi nhận được vô số lời chúc hạnh phúc từ người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thanh-trung-cua-do-vo-thu-2-dung-ngay-dac-biet-6-nam-sau-co-them-cap-song-sinh-khau-khinh-347884.html