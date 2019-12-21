MC Thành Trung hạnh phúc khi nghe tâm sự của con gái về 2 em song sinh cùng cha khác mẹ

Hậu trường 21/12/2019 17:27

Những chia sẻ vô cùng đáng yêu của bé Zon - con gái MC Thành Trung với vợ cũ Thu Phượng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Trước khi "về chung nhà" với bà xã Ngọc Hương, MC Thành Trung từng đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Sau khi ly hôn, ca sĩ Thu Phượng đưa con gái vào TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Về phía Thành Trung, anh sống tại Hà Nội nhưng mỗi lần chạy show hay có công việc anh vẫn tranh thủ gặp gỡ và đưa "công chúa nhỏ" đi chơi.

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Thành Trung khoe ảnh bên con gái đầu lòng - Ảnh: FB
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Cô bé lớn phổng phao, đã biết tạo dáng điệu đà khi chụp ảnh cùng ba - Ảnh: FB

Hiện tại, MC Thành Trung đã tìm được hạnh phúc mới bên người vợ 9x - Ngọc Hương. Cách đây không lâu, cặp đôi hân hoan chào đón 2 quý tử song sinh chào đời sau 2 năm kết hôn. Dù vậy, nam MC vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho con gái đầu lòng. Mới đây, Thành Trung đã vào TP. Hồ Chí Minh gặp con gái và nghe cô bé chia sẻ về hai em trai cùng cha khác mẹ.

Anh kể: "Chị cả của ba.

- Ba ơi con gọi các em là Tôm và Cua nhé???

- Ok con.

- Ba ơi Tôm là anh và Cua là em.

- Ba đồng ý!

- Ba ơi sau này con sẽ chơi với 2 em, nếu 2 em không ngoan con sẽ mách ba.

- Con không phải mách ba, con có quyền dạy các em thay ba.

- Ba ơi con được dạy em ah???

- Tất nhiên rồi, vì con là chị cả mà.

- Vậy con càng thích các em. Ok con!".

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Con gái Thành Trung quấn quýt bên ba mỗi khi gặp mặt...
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... cả lúc ngủ, cô bé cũng nắm tay ba không rời - Ảnh: FB

Kèm theo đó, ông bố ba con còn đăng tải loạt ảnh bên cạnh con gái cưng khiến dân mạng không khỏi xúc động.

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MC Thành Trung vui mừng thông báo sức khỏe bà xã Ngọc Hương đã ổn định sau sinh và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng.

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