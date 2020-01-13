Không gian bữa tiệc đầy tháng siêu hoành tráng của cặp song sinh nhà MC Thành Trung

Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hương - bà xã MC Thành Trung chia sẻ hình ảnh về bữa tiệc đầy tháng của hai con trai đến người hâm mộ.
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Đầu tháng 12/2019, Ngọc Hương – bà xã MC Thành Trung hạ sinh hai bé trai trong niềm hạnh phúc của gia đình. Cặp song sinh nhà Thành Trung được đặt tên là Chính Nhân và Hiếu Nhân (tên thân mật là Goku và Daino).
Mới đây, vợ chồng MC Thành Trung - Ngọc Hương đã tổ chức tiệc đầy tháng cực hoành tráng cho hai con trai tại một nhà hàng sang trọng. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hương chia sẻ loạt ảnh bữa tiệc kèm dòng trạng thái: "Ba mẹ chuẩn bị cho 2 em".
Được biết, bữa tiệc có sự tham gia của gia đình hai bên và nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi như nghệ sĩ Tự Long, Tú Dưa, Mạc Hồng Quân… Không gian tiệc đầy tháng vô cùng sang trọng với tông màu chủ đạo là xanh và trắng.
Dưới bài đăng của Ngọc Hương, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Thành Trung, đồng thời khen ngợi vẻ đáng yêu của Goku và Daino: “Chúc cho hai chàng em xi nhỏ bé luôn khỏe mạnh và là chủ đề yêu thương vô tận của đại gia đình nhé”, “Hai bé nhìn yêu quá”, “Chúc 2 em bé ngoan hay ăn nhanh lớn”, Chúc 2 thiên thần của mẹ Hương mạnh khỏe, thông minh”…