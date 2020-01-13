Không gian bữa tiệc đầy tháng siêu hoành tráng của cặp song sinh nhà MC Thành Trung

Đầu tháng 12/2019, Ngọc Hương – bà xã MC Thành Trung hạ sinh hai bé trai trong niềm hạnh phúc của gia đình. Cặp song sinh nhà Thành Trung được đặt tên là Chính Nhân và Hiếu Nhân (tên thân mật là Goku và Daino).

Mới đây, vợ chồng MC Thành Trung - Ngọc Hương đã tổ chức tiệc đầy tháng cực hoành tráng cho hai con trai tại một nhà hàng sang trọng. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Hương chia sẻ loạt ảnh bữa tiệc kèm dòng trạng thái: "Ba mẹ chuẩn bị cho 2 em".

Bài đăng của bà xã Thành Trung - Ảnh: FB

Được biết, bữa tiệc có sự tham gia của gia đình hai bên và nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi như nghệ sĩ Tự Long, Tú Dưa, Mạc Hồng Quân… Không gian tiệc đầy tháng vô cùng sang trọng với tông màu chủ đạo là xanh và trắng.