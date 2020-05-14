MC Thành Trung khoe nhà mới dành cho quý tử sinh đôi, cư dân mạng xem đến đâu choáng váng đến đó vì quá sang chảnh

Sau khoảng thời gian dài tích cóp, vợ chồng MC Thành Trung đã tậu được nhà mới và nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Đầu tháng 12/2019, MC Thành Trung và bà xã Ngọc Hương vui mừng đón cặp quý tử song sinh chào đời. Hai bé được gọi với tên thân mật là Goku và Daino.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của hai quý tử nhà Thành Trung lúc mới chào đời – Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, vợ chồng nam MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh về các con và cuộc sống bận rộn của ông bố - bà mẹ bỉm sữa.

Cách đây không lâu, Ngọc Hương từng tiết lộ gia đình cô vẫn đang ở nhà thuê. Thế nhưng mới đây, MC Thành Trung bất ngờ cho biết vợ chồng anh sắp chuyển sang nhà mới sau khoảng thời gian dài tích cóp.

Trên trang Facebook cá nhân, Thành Trung hào hứng khoe loạt ảnh căn hộ mới kèm dòng trạng thái: “Vì hai ông em và mẹ của hai em, ông anh lại lên đường, lại phấn đấu cho mục tiêu mới. Sắp rồi…”.

Bài đăng của MC Thành Trung - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, căn hộ của vợ chồng Thành Trung được thiết kế vô cùng hiện đại, sang trọng với nội thất ấn tượng. Được biết, hiện tại căn hộ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên gia đình nam MC vẫn phải ở nhà thuê trong một thời gian nữa.

Căn hộ có tông màu chủ đạo là đen, nâu gỗ và ghi tạo cảm giác sang trọng – Ảnh: Internet

Nội thất hiện đại và được đầu tư khá kỹ lưỡng – Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thành Trung, bạn bè và người hâm mộ không ngừng trầm trồ, xuýt xoa về không gian sống mới của anh: “Nhà đẹp quá em ơi”, “Chất quá anh ạ”, “Xuất sắc anh ạ. Chúc anh luôn luôn thành công trên mọi nẻo đường”…

Đầu bù tóc rối chăm 2 con vẫn mộng mơ về thời son rỗi, vợ Thành Trung bị chồng nhắc khéo Cuộc sống của Ngọc Hương - vợ Thành Trung thay đổi nhiều sau khi cặp song sinh chào đời. Dù có người giúp việc nhưng cô vẫn rất bận rộn với hai con nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thanh-trung-khoe-nha-moi-danh-cho-quy-tu-sinh-doi-cu-dan-mang-xem-den-dau-choang-vang-den-do-vi-qua-sang-chanh-358722.html