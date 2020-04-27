Đầu bù tóc rối chăm 2 con vẫn mộng mơ về thời son rỗi, vợ Thành Trung bị chồng nhắc khéo

Cuộc sống của Ngọc Hương - vợ Thành Trung thay đổi nhiều sau khi cặp song sinh chào đời. Dù có người giúp việc nhưng cô vẫn rất bận rộn với hai con nhỏ.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hương - vợ Thành Trung chia sẻ hai bức ảnh lúc còn son rỗi và hiện tại "1 nách 2 con". Cô hồi tưởng về quá khứ: "Ngày này năm ngoái vẫn còn tung tăng tí tởn khắp nơi... (trên đường ra sân bay đi nghỉ lễ 30/4 với chồng ở Phú Quốc). Ngày này năm nay đã nheo nhóc đàn con thơ rồi... (cảnh nhà thuê tạm bợ). Một pha hồi tưởng cực gắt về quá khứ".

Ngọc Hương khoe ảnh hiện tại và nhớ về thời còn son rỗi được bay nhảy khắp nơi - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của cô nàng nhận được nhiều bình luận quan tâm của bạn bè và cư dân mạng. MC Hoàng Oanh khen ngợi: “1 bên quyến rũ, 1 bên xinh đẹp đáng yêu quá em”. Một người khác an ủi: “2 em lớn chút là mẹ lại lồng lộn được mà, lúc đấy có 2 em làm mẫu bên cạnh còn hot mom hơn nữa mẹ Hương ạ”…

Đáng chú ý nhất là lời nhắn của MC Thành Trung gửi bà xã: “Có nhớ lời cầu hôn không cưng Ngọc Hương??? Đã nhận làm Sen, Na, Nụ, Thắm cả đời bên anh và các con rồi thì vui vẻ lên nào”. Hiểu được nỗi vất vả của vợ khi phải chăm một lúc 2 con, anh động viên nhưng cũng không quên nhắc khéo cô về lời hứa ngày xưa.

Sau khi cặp song sinh ra đời, Thành Trung dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, phụ vợ chăm các con - Ảnh: FB

Vẻ kháu khỉnh của hai nhóc tỳ nhà nam MC khiến dân mạng 'tan chảy' - Ảnh: FB

Thành Trung là MC được yêu mến hiện nay. Với lối dẫn chỉn chu nhưng cũng không kém phần dí dỏm, anh là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình giải trí, thể thao. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Thành Trung có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Ngọc Hương. Cuối năm 2019, cặp đôi hạnh phúc chào đón hai bé trai song sinh chào đời.

MC Thành Trung nghẹn ngào trong ngày giỗ mẹ: 'Giá như còn mẹ' 5 năm sau ngày mẹ ruột qua đời, MC Thành Trung vẫn không nguôi nhớ về bà, đặc biệt vào ngày giỗ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-bu-toc-roi-cham-2-con-van-mong-mo-ve-thoi-son-roi-vo-thanh-trung-bi-chong-nhac-kheo-357604.html