MC quốc dân Trấn Thành có động thái mới giữa bão đấu tố sao kê rùm beng tiền từ thiện

Cụ thể, trang cá nhân của nam MC đình đám showbiz thời điểm này liên tục bị antifan ghé thăm và để lại nhiều bình luận yêu cầu chuyện sao kê. Sáng ngày 31/8, Trấn Thành đã khoá tính năng bình luận trên fanpage hơn 18 triệu người theo dõi. Chưa rõ vì nguyên nhân gì khiến ông xã Hari Won có phản ứng này, 1 vài dân mạng cho rằng có lẽ nam MC không muốn bị kéo vào những ồn ào trên MXH.

Ngoài Trang Trần, Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng... thì Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện đã kêu gọi. Nhiều antifan chưa rõ ngọn ngành đã nhanh chóng tràn vào trang cá nhân của Mr.Đàm thả icon sao kê và Trấn Thành cũng bị vạ lây khiến nam MC quốc dân đã có động thái mới trên MXH.

Mặc những bình luận yêu cầu sao kê, khán giả vẫn ủng hộ MC nam thần và dành cho anh sự quan tâm đặc biệt

Trước đó, MC quốc dân từng lên tiếng trần tình cho biết tổng kết số tiền quyên góp cho miền Trung là 9,45 tỷ đồng. Theo đó, anh đã chuyển cho MC Đại Nghĩa 3 tỷ đồng và gửi cô Ngọc Hương - mẹ Hà Hồ số tiền còn lại là 6,45 tỷ đồng, tất cả đều có uỷ nhiệm chi đầy đủ.

Trấn Thành từng tâm sự về chuyện quyên góp từ thiện: "Trấn Thành nói thế này, tụi em cũng không phải giỏi giang hay làm những chuyện gì to tát lớn lao mà bọn em làm bằng cả tấm lòng. Cái này mình có thì mình giúp những người đang thiếu. Mà quý vị cứ phải nói là giải trình số tiền này ra cái này cái nọ thì nói thiệt thà tụi em không làm. Đó không phải nhiệm vụ, không phải sinh ra phải làm từ thiện. Làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm và thiện nguyện của mình. Tụi em làm, tụi em rất cực vì phải làm đủ thứ chuyện".

Trấn Thành đã công khai giấy tờ từ thiện, một số antifan tấn công trang cá nhân của anh

"Nói thật quý vị, cái tiền đó không ăn đâu, không ăn 1 đồng nào hết vì ăn không sống nổi, không ngóc đầu lên được đâu. Quý vị yên tâm, tụi em thà không làm, tụi em đủ sức kiếm tiền nuôi sống bản thân nên không ai ăn đâu. Các bạn nào ác ý yêu cầu nói làm gì cho người ta, rồi giải trình số tiền đi thì nói thiệt những người làm từ thiện người ta đón nhận những điều tiêu cực này riết người ta nản, người ta sợ làm". Trấn Thành bộc bạch.

Trấn Thành là MC đa tài của showbiz Việt

Hiện tại, vụ đấu tố rùm beng chuyện sao kê từ thiện giữa bà Phương Hằng và các ngôi sao showvbiz vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

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