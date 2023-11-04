Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn!

Hậu trường 04/11/2023 08:50

Phương Oanh dự định tổ chức đám cưới với Shark Bình vào ngày 11/11 tới nhưng phải hoãn vì cô đang mang thai đôi ở tháng thứ 3.

Cách đây 2 tuần, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình. Hiện tại, được biết, nữ diễn viên Hương vị tình thân đang mang bầu ở tháng thứ 3. 

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 1
Cách đây 2 tuần, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình

Do nghén nặng và quá mệt vì mang bầu đôi nên Phương Oanh đành hoãn việc tổ chức đám cưới vào tháng 11 đúng dự kiến trước đó. Nói về thời gian tổ chức lại, Phương Oanh cho biết khi nào hai con chào đời và cứng cáp hơn thì sẽ tổ chức đám cưới. Khi đó cặp đôi cũng có nhiều thời gian để lo lắng cho đám cưới một cách chu toàn hơn.

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 2
Do nghén nặng và quá mệt vì mang bầu đôi nên Phương Oanh đành hoãn việc tổ chức đám cưới vào tháng 11 đúng dự kiến trước đó

Mới đây, mẹ bầu Phương Oanh đã cập nhật hình ảnh mới trong thời gian thai kì của mình. Theo đó, bà xã Shark Bình khoe buổi ăn đạm bạc với rau củ kèm dòng chú thích: "Giai đoạn chưa cần phải bổ sung nhiều dinh dưỡng nên thực phẩm chính của Ỉn (Phương Oanh) bầu đợt này là chất xơ. Rau, củ, quả luộc với cơm rang trứng mời các mẹ nè!

Ngày 6 bữa cơ cả nhà ạ! Cũng may là Oanh không bị chán ăn, cũng không bị thèm ăn gì nhiều, cứ đói là ăn ít một, ăn rả rích cả ngày để có sức chống chọi với những cơn nghén vật. Thi thoảng mới bị sợ mùi và cũng tuỳ mùi nữa. Hành trình còn dài, cũng đang quen dần rồi, được cái thích nghi cùng nhanh, tinh thần tốt nên ổn áp lắm".

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 3
Mẹ bầu Phương Oanh đã cập nhật hình ảnh mới trong thời gian thai kì của mình

Hiện tại, tình trạng ốm nghén của Phương Oanh không kéo dài, sức khoẻ mẹ và bé đều ổn định. Có thể thấy, dù đang mang bầu, Phương Oanh vẫn rất chú trọng đến vấn đề ăn uống khoa học và đầy đủ dinh dưỡng. Điều này vừa đảm bảo được thai nhi có sức khỏe tốt và mẹ bầu không bị tăng cân quá nhiều. Nhan sắc rạng rỡ của bà xã Shark Bình vào những tháng đầu thai kỳ được netizen tấm tắc khen ngợi. 

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 4
Có thể thấy, dù đang mang bầu, Phương Oanh vẫn rất chú trọng đến vấn đề ăn uống khoa học và đầy đủ dinh dưỡng

 

Doanh nhân Shark Bình cũng thường xuyên vỗ về, chia sẻ hình ảnh của vợ trong thời kì thai nghén nặng nề. Vừa qua, nam doanh nhân còn có hành động ngọt ngào là đăng ảnh vợ bầu trên story cá nhân. Kèm theo đó, vị doanh nhân còn gắn nhạc là bài Nụ cười em là nắng (GreenD x DXP) với lyrics ngọt ngào dành cho vợ: “Nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mơ màng. Vội đem yêu thương phải chăng đã lỡ vấn vương mây ngàn. Bồi hồi nhịp đập từng giây trong anh này Suy tư ngất ngây đêm ngày…”.

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 5
Doanh nhân Shark Bình cũng thường xuyên vỗ về, chia sẻ hình ảnh của vợ trong thời kì thai nghén nặng nề

Trong hình ảnh, mặc dù không lên đồ sang chảnh hay make up cầu kì nhưng nhan sắc của mẹ bầu Phương Oanh khiến dân tình hết lời khen ngợi. Dù hiện có tăng cân hơn so với trước đây nhưng các đường nét khuôn mặt cô vẫn sắc sảo, không bị "vỡ nét". Khán giả nhận xét Phương Oanh ngày càng dịu dàng hơn. Mẹ bầu còn được ông xã yêu chiều dẫn đi nghỉ mát trên du thuyền.

Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 6
Mẹ bầu còn được ông xã yêu chiều dẫn đi nghỉ mát trên du thuyền
Mang thai đôi ở tháng thứ 3, mẹ bầu Phương Oanh gây chú ý với thực đơn giữ dáng không thể đạm bạc hơn! - Ảnh 7
Dù trước đây chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình đã nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng giờ đây cả 2 đã chứng minh hạnh phúc của riêng mình

Dù trước đây chuyện tình của Phương Oanh và Shark Bình đã nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng giờ đây cả 2 đã chứng minh hạnh phúc của riêng mình. Tháng 6/2023, cặp đôi đã đăng kí kết hôn và tổ chức lễ ăn hỏi vào cuối tháng 7. Sau đó, cặp đôi có chuyến trăng mật kết hợp công việc tại Mỹ. Hồi tháng 9, Phương Oanh đã đi thử váy cưới để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhưng các triệu chứng ốm nghén khiến cô phải thay đổi kế hoạch.  

Phương Oanh đáp trả khi được khuyên 'bầu khoe ít thôi', Shark Bình cũng có động thái gây chú ý sau tin hoãn cưới

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Shark Bình và Phương Oanh hoãn làm lễ cưới vào ngày 11/11 sắp tới vì lý do mang bầu đôi và nghén nặng.

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