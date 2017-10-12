Nhìn thấy đôi bàn chân của Lan Khuê, dân mạng mới biết lý do vì sao từ trước tới nay người đẹp này toàn đi giày kín mít.
Lan Khuê không còn là cái tên xa lạ trong làng người mẫu Việt. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76 và chiều dài đôi chân 1m10. Ngoài ra, nhờ gương mặt cá tính và thân hình bốc lửa, cô được nhiều nhãn hàng săn đón và chọn làm gương mặt đại diện.
Khán giả ấn tượng với Lan Khuê nhờ thân hình nóng bỏng cùng chiều cao đáng mơ ước 1m76 - Ảnh: Internet
Cô nàng thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân...
...khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với đôi chân dài miên man của mình - Ảnh: Internet
Tuy nhiên, Lan Khuê lại khiến dân mạng tò mò khi thường xuyên mang giày bịt mũi hoặc giày thể thao kín đáo - Ảnh: Internet
Mới đây, người đẹp khiến dân mạng giật mình khi khoe ảnh đôi chân gầy gò, xương xẩu trên trang cá nhân - Ảnh: Internet
Khán giả giật mình với đôi chân của Lan Khuê - Ảnh: Internet
Dân mạng cũng đưa ra lời khuyên cho người đẹp - Ảnh: Internet
Nhìn thế này ai cũng ngất ngây với đôi chân của người đẹp vì quá nuột...
....nhưng thực sự thì bàn chân của cô rất gầy và xương xẩu - Ảnh: Internet
Nhìn đằng sau thì cuốn hút thế này...
...nhưng khi quay sang phía trước và nhìn thấy đôi bàn chân thì 'tụt hết cả hứng' - Ảnh: Internet
Có lẽ để có đôi chân nuột nà như các mỹ nhân khác thì Lan Khuê nên tăng cân - Ảnh: Internet
Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.
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