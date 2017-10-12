Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp

Hậu trường 12/10/2017 16:45

Nhìn thấy đôi bàn chân của Lan Khuê, dân mạng mới biết lý do vì sao từ trước tới nay người đẹp này toàn đi giày kín mít.

Lan Khuê không còn là cái tên xa lạ trong làng người mẫu Việt. Cô gây ấn tượng mạnh với khán giả khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m76 và chiều dài đôi chân 1m10. Ngoài ra, nhờ gương mặt cá tính và thân hình bốc lửa, cô được nhiều nhãn hàng săn đón và chọn làm gương mặt đại diện.

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 1
Khán giả ấn tượng với Lan Khuê nhờ thân hình nóng bỏng cùng chiều cao đáng mơ ước 1m76 - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 2
Cô nàng thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân...

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 3
...khiến nhiều chị em phải ghen tỵ với đôi chân dài miên man của mình - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 4
Tuy nhiên, Lan Khuê lại khiến dân mạng tò mò khi thường xuyên mang giày bịt mũi hoặc giày thể thao kín đáo - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 5
Mới đây, người đẹp khiến dân mạng giật mình khi khoe ảnh đôi chân gầy gò, xương xẩu trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 6
Khán giả giật mình với đôi chân của Lan Khuê - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 7
Dân mạng cũng đưa ra lời khuyên cho người đẹp - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 8
Nhìn thế này ai cũng ngất ngây với đôi chân của người đẹp vì quá nuột...

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 9
....nhưng thực sự thì bàn chân của cô rất gầy và xương xẩu - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 10
Nhìn đằng sau thì cuốn hút thế này...

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 11
...nhưng khi quay sang phía trước và nhìn thấy đôi bàn chân thì 'tụt hết cả hứng' - Ảnh: Internet

Mải mê ngắm thân hình sexy của Lan Khuê, dân mạng sốc nặng khi nhìn xuống bàn chân của người đẹp - Ảnh 12
Có lẽ để có đôi chân nuột nà như các mỹ nhân khác thì Lan Khuê nên tăng cân - Ảnh: Internet

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