Mặc váy xuyên thấu nhưng quên nội y, Thúy Vi lộ vòng 1 phản cảm

Thúy Vi khiến nhiều người ngao ngán khi đăng tải bức ảnh khoe vẻ sexy nhưng để lộ nhiều điểm phản cảm.

Mới đây, hotgirl Thúy Vi đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh khoe khoảnh khắc nằm thư thái đắp mặt nạ dưỡng da tại một resort khá sang trọng. Người đẹp Cà Mau quấn khăn lên đầu, mặc một chiếc váy ren xuyên thấu mỏng manh khoe body gợi cảm trên ghế.

Đập vào mắt người xem là hình ảnh vòng 1 của Thúy Vi được phô trọn ra trước ống kính. Điều đáng nói, tình cũ Phan Thành còn không thèm mặc nội y che chắn mà "thả rông" hoàn toàn. Soi kỹ, nhiều cư dân mạng còn phát hiện ra Thúy Vi lộ những chi tiết nhạy cảm ở núi đôi. Có thể nói, body hiện tại của Thúy Vi đã quyến rũ hơn rất nhiều so với thời điểm mới vào showbiz. Tuy nhiên, nhiều người khuyên cô nên tiết chế việc khoe cơ thể quá mức để tránh phản cảm.

Thúy Vi để lộ điểm nhạy cảm trên vòng 1 vì không mặc nội y - Ảnh: Internet

Thúy Vi từng nhiều lần ăn mặc kém duyên khiến nhiều người ngao ngán - Ảnh: Internet

Tình cũ thiếu gia Phan Thành có sở thích khoe da thịt mọi lúc mọi nơi - Ảnh: Internet

Thời gian qua, Thúy Vi đầu tư khá nhiều tiền cho việc tân trang nhan sắc và vóc dáng. Ngoài việc chỉnh mũi, mắt và cằm, chân dài Cà Mau còn khiến nhiều người choáng váng khi công khai ảnh hút 2 lít mỡ thừa ở bụng vào năm 2018. Người đẹp cho biết, mọi chi phí về làm đẹp và mua sắm quần áo, nhà cửa đều có bạn trai giúp đỡ.

Thúy Vi đăng ảnh vòng 1 khủng như sắp nổ tung khiến dân mạng ngao ngán Mới đầu năm, Thúy Vi đã liên tục đăng tải những bức ảnh khoe vòng 1 hở bạo khiến nhiều người "ngộp thở".

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