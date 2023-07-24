Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái giữa đêm khiến netizen hoang mang.

Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm lớn khi tích cực trở lại hoạt động showbiz như tham gia gameshow, đóng phim,... Không chỉ vậy, khối tài sản sau nhiều năm lấn sân với công việc kinh doanh của Lý Nhã Kỳ từng được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm lớn khi tích cực trở lại hoạt động showbiz như tham gia gameshow, đóng phim,... Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ đăng tải dòng trạng thái giữa đêm khiến netizen hoang mang. Theo đó, nữ diễn viên kêu cứu, bất lực thốt lên trong tuyệt vọng. Lý Nhã Kỳ viết: "SOS. Cứu tui, tự nhiên giờ đói phải biết làm sao đây. Cuộc đời sao ra nông nỗi này, không biết nấu gì hết. Giờ thèm cơm tấm, bún riêu, hủ tiếu. Thôi ngủ cho quên đi".

Hóa ra, lý do Lý Nhã Kỳ cầu cứu dân mạng là vì đói giữa đêm mà không biết nấu gì khiến dân tình thích thú, bình luận sôi nổi. Một số người còn thừa nhận đây là tình trạng chung mỗi khi đêm xuống. Theo đó, nữ diễn viên kêu cứu, bất lực thốt lên trong tuyệt vọng khi đói bụng giữa đêm Hiện tại, dù có cuộc sống đáng mơ ước nhưng nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" vẫn còn độc thân. Trên sóng truyền hình, cô từng nhiều lần nói vui rằng "muốn có chồng" và mong muốn được mọi người mai mối.

Trước đó, trong một talkshow được Lý Nhã Kỳ sản xuất, nữ diễn viên từng tiết lộ trong showbiz yêu thích nhất cặp đôi Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần. Cô cũng khát khao tìm được một người đàn ông không chỉ hợp tính mà còn có khả năng bếp núc. Nữ diễn viên bộc bạch: “Tôi rất ngưỡng mộ vợ chồng chị Vân vì có cuộc sống hạnh phúc. Lúc nào, chị ấy cũng được ông xã nấu món này nấu món kia cho ăn. Tôi rất mừng cho chị Vân”. Hiện tại, dù có cuộc sống đáng mơ ước nhưng nữ diễn viên "Kiều nữ và đại gia" vẫn còn độc thân Lý Nhã Kỳ trong lần hiếm hoi chia sẻ về khả năng bếp núc. Cô hài hước cho biết hầu hết những lần bản thân vào bếp đều cho ra đời những món ăn “kỳ lạ”, chỉ có thể chụp ảnh làm kỷ niệm chứ không thể ăn được. Hiện tại, nữ diễn viên có đầu bếp riêng và được chăm sóc theo chế độ đặc biệt nên gần như không động tay đến việc bếp núc. “Mỗi lần đầu bếp xin nghỉ phép là tôi sụt cân, ốm đi vì ăn uống không hợp khẩu vị” - Lý Nhã Kỳ tiết lộ. Cô hài hước cho biết hầu hết những lần bản thân vào bếp đều cho ra đời những món ăn “kỳ lạ”, chỉ có thể chụp ảnh làm kỷ niệm chứ không thể ăn được Bước sang tuổi 41, Lý Nhã Kỳ vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng, gợi cảm và làn da trắng hồng, mịn màng, không tì vết khiến bao người ghen tị. Với ngũ quan cân đối, hài hòa cùng đường nét sắc sảo trên gương mặt, Lý Nhã Kỳ vẫn “đủ sức” tỏa sáng, thu hút mọi ánh nhìn dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng.

Lý Nhã Kỳ: “Tôi luôn trốn chạy ngày sinh nhật của mình” Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ nhân dịp đón tuổi mới. Theo Lý Nhã Kỳ, nhiều năm nay cô luôn trốn chạy ngày sinh nhật vì lý do đặc biệt.

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