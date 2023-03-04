Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được'

Những lần xuất hiện của Lý Nhã Kỳ đều gây ấn tượng với khán giả bởi sự trau chuốt phong cách cổ điển sang trọng và đôi lúc dát trên người tài sản triệu đô.

Lý Nhã Kỳ được biết đến khi cô tham gia vào showbiz với vai trò diễn viên, đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Kiều nữ và đại gia". Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên mà thay vào đó cô bén duyên với vai trò là doanh nhân trong lĩnh vực thời trang , đá quý.

Chị cho biết: "Tôi không làm nghề vì sự nổi tiếng. Nghệ sĩ ai chẳng mong mình nổi tiếng nhưng tôi dường như đang mất nhiều hơn được. Tôi không được phép hành xử theo cảm xúc và bản năng nữa, phải chia rõ 2 cuộc đời để sống cho khán giả và cho riêng mình".

Mới đây, theo thông tin từ VietNamNet, một người thân cận Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ, thời gian gần đây, chị xuống tinh thần, muốn rút khỏi showbiz. Phản hồi về tin đồn này, nữ diễn viên thừa nhận khoảng 1 năm nay bị tụt cảm xúc, muốn tạm dừng hoạt động trong lĩnh vực giải trí để nuôi dưỡng cảm xúc.

Chị cho biết: "Tôi không làm nghề vì sự nổi tiếng. Nghệ sĩ ai chẳng mong mình nổi tiếng nhưng tôi dường như đang mất nhiều hơn được" - Ảnh: Internet

Nhiều lần, Lý Nhã Kỳ nghĩ: "Mình có cần sự nổi tiếng không?". Chị tin rằng nếu không nổi tiếng, mình vẫn sẽ thành công trong kinh doanh, ngoại giao và các vai trò khác.

Chị nói thêm, nghệ sĩ luôn có khoảng lặng trong nghề, không dễ để vượt qua và quay về hoạt động sáng tạo. Đổi lại, khoảng lặng này nhiều ý nghĩa, cho chị bài học lớn.

"Leo lên đỉnh cao rất khó, trụ lại còn khó hơn, thậm chí gần trượt xuống đáy vẫn có thể trèo lên lại là nỗ lực không phải ai cũng làm được" - người đẹp nói.

Lý Nhã Kỳ thu hút mỗi khi xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi: Là doanh nhân, nhân vật công chúng được khán giả biết đến qua lĩnh vực giải trí, nếu rời khỏi showbiz, Lý Nhã Kỳ sẽ ra sao?, chị cho hay: "Sự thật, những mối quan hệ tôi có không từ đóng phim, diễn show, không qua hình ảnh và thông tin trên báo mà từ quan hệ kinh doanh và công việc ngoại giao.

Xin đừng gom hết nỗ lực, công sức lao động, trí tuệ và thành công của tôi vào 2 từ 'nổi tiếng'. Nhiều khán giả biết đến tôi qua thành tựu kinh doanh, sự giàu có và các mối quan hệ ngoại giao lớn, tầm cỡ thế giới hơn là hoạt động nghệ thuật".

Chị nhận định, Lý Nhã Kỳ là tên thương hiệu cá nhân của mình. Khán giả thường nhắc đến Lý Nhã Kỳ cùng các từ khóa như giỏi kinh doanh, ngoại giao tốt, có nhiều quan hệ uy tín...

Những từ khóa này đã tổng hợp con người, sự nghiệp trong cái tên Lý Nhã Kỳ. Chị nói thêm, mỗi người sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên tài năng nổi trội ở một hoặc một số lĩnh vực nào đó. "Và tôi có những tựu khiến bản thân tự hào và nhiều người muốn có được" - người đẹp chia sẻ.

Dù ít tham gia hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm, chị vẫn được khán giả yêu thương - Ảnh: Internet

Trong lĩnh vực giải trí, Lý Nhã Kỳ thừa nhận là nghệ sĩ "được Tổ nghiệp cho nhiều may mắn trên hành trình nghệ thuật". Dù ít tham gia hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm, chị vẫn được khán giả yêu thương.

Trước đó, người đẹp từng vướng không ít scandal như việc mặc đồ phản cảm hay ồn ào nghi vấn chuyện tình cảm với diễn viên Việt Anh. Năm 2010, Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chọn làm Đại sứ du lịch Việt Nam cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực vì những vấn đề liên quan đến hồ sơ cá nhân, bằng cấp thực của cô. Năm 2013, cô xin rút khỏi vai trò Đại sứ du lịch dù tiếp tục được Bộ VH,TT&DL đề cử.