Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được'

Hậu trường 04/03/2023 08:48

Lý Nhã Kỳ cho biết: "Tôi không làm nghề vì sự nổi tiếng. Nghệ sĩ ai chẳng mong mình nổi tiếng nhưng tôi dường như đang mất nhiều hơn được".

Lý Nhã Kỳ được biết đến khi cô tham gia vào showbiz với vai trò diễn viên, đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Kiều nữ và đại gia". Những năm gần đây, Lý Nhã Kỳ không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên mà thay vào đó cô bén duyên với vai trò là doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, đá quý.

Những lần xuất hiện của Lý Nhã Kỳ đều gây ấn tượng với khán giả bởi sự trau chuốt phong cách cổ điển sang trọng và đôi lúc dát trên người tài sản triệu đô.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được' - Ảnh 1
Lý Nhã Kỳ được biết đến khi cô tham gia vào showbiz với vai trò diễn viên, đặc biệt gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Kiều nữ và đại gia" - Ảnh: Internet

Mới đây, theo thông tin từ VietNamNet, một người thân cận Lý Nhã Kỳ bất ngờ tiết lộ, thời gian gần đây, chị xuống tinh thần, muốn rút khỏi showbiz. Phản hồi về tin đồn này, nữ diễn viên thừa nhận khoảng 1 năm nay bị tụt cảm xúc, muốn tạm dừng hoạt động trong lĩnh vực giải trí để nuôi dưỡng cảm xúc.

Chị cho biết: "Tôi không làm nghề vì sự nổi tiếng. Nghệ sĩ ai chẳng mong mình nổi tiếng nhưng tôi dường như đang mất nhiều hơn được. Tôi không được phép hành xử theo cảm xúc và bản năng nữa, phải chia rõ 2 cuộc đời để sống cho khán giả và cho riêng mình".

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được' - Ảnh 2
Chị cho biết: "Tôi không làm nghề vì sự nổi tiếng. Nghệ sĩ ai chẳng mong mình nổi tiếng nhưng tôi dường như đang mất nhiều hơn được" - Ảnh: Internet

Nhiều lần, Lý Nhã Kỳ nghĩ: "Mình có cần sự nổi tiếng không?". Chị tin rằng nếu không nổi tiếng, mình vẫn sẽ thành công trong kinh doanh, ngoại giao và các vai trò khác.

Chị nói thêm, nghệ sĩ luôn có khoảng lặng trong nghề, không dễ để vượt qua và quay về hoạt động sáng tạo. Đổi lại, khoảng lặng này nhiều ý nghĩa, cho chị bài học lớn. 

"Leo lên đỉnh cao rất khó, trụ lại còn khó hơn, thậm chí gần trượt xuống đáy vẫn có thể trèo lên lại là nỗ lực không phải ai cũng làm được" - người đẹp nói.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được' - Ảnh 3
Lý Nhã Kỳ thu hút mỗi khi xuất hiện tại sự kiện - Ảnh: Internet

Trả lời câu hỏi: Là doanh nhân, nhân vật công chúng được khán giả biết đến qua lĩnh vực giải trí, nếu rời khỏi showbiz, Lý Nhã Kỳ sẽ ra sao?, chị cho hay: "Sự thật, những mối quan hệ tôi có không từ đóng phim, diễn show, không qua hình ảnh và thông tin trên báo mà từ quan hệ kinh doanh và công việc ngoại giao.

Xin đừng gom hết nỗ lực, công sức lao động, trí tuệ và thành công của tôi vào 2 từ 'nổi tiếng'. Nhiều khán giả biết đến tôi qua thành tựu kinh doanh, sự giàu có và các mối quan hệ ngoại giao lớn, tầm cỡ thế giới hơn là hoạt động nghệ thuật".

Chị nhận định, Lý Nhã Kỳ là tên thương hiệu cá nhân của mình. Khán giả thường nhắc đến Lý Nhã Kỳ cùng các từ khóa như giỏi kinh doanh, ngoại giao tốt, có nhiều quan hệ uy tín...

Những từ khóa này đã tổng hợp con người, sự nghiệp trong cái tên Lý Nhã Kỳ. Chị nói thêm, mỗi người sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên tài năng nổi trội ở một hoặc một số lĩnh vực nào đó. "Và tôi có những tựu khiến bản thân tự hào và nhiều người muốn có được" - người đẹp chia sẻ.

Lý Nhã Kỳ bất ngờ tuyên bố muốn rút khỏi showbiz vì tụt cảm xúc, thấy bản thân 'đang mất nhiều hơn là được' - Ảnh 4
Dù ít tham gia hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm, chị vẫn được khán giả yêu thương - Ảnh: Internet

Trong lĩnh vực giải trí, Lý Nhã Kỳ thừa nhận là nghệ sĩ "được Tổ nghiệp cho nhiều may mắn trên hành trình nghệ thuật". Dù ít tham gia hoạt động nghệ thuật, ra sản phẩm, chị vẫn được khán giả yêu thương.

Trước đó, người đẹp từng vướng không ít scandal như việc mặc đồ phản cảm hay ồn ào nghi vấn chuyện tình cảm với diễn viên Việt Anh. Năm 2010, Lý Nhã Kỳ được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch chọn làm Đại sứ du lịch Việt Nam cũng khiến báo giới tốn không ít giấy mực vì những vấn đề liên quan đến hồ sơ cá nhân, bằng cấp thực của cô. Năm 2013, cô xin rút khỏi vai trò Đại sứ du lịch dù tiếp tục được Bộ VH,TT&DL đề cử.

Lý Nhã Kỳ tôn vinh vai trò phụ nữ tại MsMA 2023

Lý Nhã Kỳ tôn vinh vai trò phụ nữ tại MsMA 2023

Chiều 9/2, diễn viên Lý Nhã Kỳ cùng hàng loạt sao Việt tham gia buổi họp báo giới thiệu cuộc thi "Trao quyền dành cho phụ nữ - MsMA 2023" tại TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhã Kỳ muốn rút khỏi showbiz Lý Nhã Kỳ giải nghệ Lý Nhã Kỳ

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 33 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 43 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 12 giờ 19 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang