Ly hôn chồng, Thu Thủy một mình chăm sóc con trai bị ốm khiến fan vô cùng xót xa

Sau khi công khai thông báo đã ly hôn chồng được nửa năm, đây là lần đầu tiên ca sĩ Thu Thủy đăng ảnh chụp cùng con trai trên trang cá nhân. Dòng status của cô khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Thời gian này, mẹ con Thu Thủy nhận được rất nhiều sự quan tâm của các anh em nghệ sĩ và fan. Ai cũng thương xót cho một người phụ nữ đã dành trọn cả tuổi thanh xuân để hi sinh cho người mình yêu nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn. Nữ ca sĩ và chồng đã có 14 năm yêu, 3 năm chung sống và sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.

Dù vậy, cuộc sống hôn nhân có vẻ như không phù hợp với một người đàn ông đam mê những chuyến đi xa như chồng Thu Thủy. Quá mệt mỏi vì phải một mình lầm lũi chăm con, giọng ca Sao em vẫn yêu đã quyết định khép lại cuộc tình đau buồn này bằng một tờ đơn ly dị. Chia tay vợ, chồng Thu Thủy đã bỏ đi biệt tăm nhiều tháng liền, từ đó đến nay không một tin nhắn hỏi thăm con.

Mới đây, nữ ca sĩ khiến fan xót xa khi đăng tải những dòng tâm sự của một bà mẹ đơn thân đang chăm con bị ốm. Ai cũng mong Thu Thủy hãy thật mạnh mẽ để cùng bé Lạc Gia vượt qua thời gian khó khăn này.

“Con trai lại bị sốt, mỗi lần con trai bệnh mẹ lo lắm... đêm thứ 2 mẹ thức lau mình hạ sốt cho con rồi đo nhiệt độ cho con. Cố gắng mạnh mẽ mau hết bệnh nha con trai cưng của mẹ. Yêu con, thương con trai mẹ lắm!” - Thu Thủy viết.

Hé lộ cuộc sống hiện tại của chồng cũ Thu Thủy sau ly hôn bỏ đi biệt xứ, không một tin nhắn hỏi thăm con Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chồng Thu Thủy cắt đứt liên lạc và xóa sạch ảnh vợ con trên trang cá nhân. Facebook của anh hiện tại chỉ chia sẻ những khoảnh khắc phiêu du khắp chốn cùng hội bạn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hon-chong-thu-thuy-mot-minh-cham-soc-con-trai-bi-om-khien-fan-vo-cung-xot-xa-260688.html