Hé lộ cuộc sống hiện tại của chồng cũ Thu Thủy sau ly hôn bỏ đi biệt xứ, không một tin nhắn hỏi thăm con

Sau ngày lên xe hoa, Thu Thủy nhanh chóng hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh và lùi hẳn về hậu trường để chăm sóc gia đình. Trong 3 năm đó, giọng ca Sao em vẫn yêu gần như lặn mất tăm khỏi làng giải trí , thi thoảng cô chia sẻ vài bức ảnh chụp con trai nhưng không để lộ mặt.

Cách đây hơn 3 năm, mối tình kéo dài hơn 1 thập niên của ca sĩ Thu Thủy và bạn trai bằng tuổi kết thúc bằng 1 đám cưới đẹp như mơ khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Ai cũng nghĩ rằng Thu Thủy giấu chuyện đời tư là để bảo vệ mái ấm riêng. Tuy nhiên, mới đây nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã chính thức chia tay chồng khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng.

Theo Thu Thủy, lý do khiến cô buông tay trong cuộc hôn nhân này là vì ông xã quá vô tâm, thường xuyên bỏ vợ con ở nhà một mình và lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Quá mệt mỏi, nữ ca sĩ đành ôm con ra đi để kết thúc một mối tình buồn. Sau khi chính thức ly hôn, chồng Thu Thủy đã vác balo ra đi và từ đó đến nay không một tin nhắn hỏi thăm con.

Chia sẻ của bà mẹ đơn thân nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả. Hầu hết mọi người đều xót xa khi cô đã hy sinh quá nhiều nhưng không có được hạnh phúc trọn vẹn.

Sau khi thông tin này được hé lộ, nhiều người tò mò tìm vào Facebook chồng cũ Thu Thủy và phát hiện ra anh đã bắt đầu cuộc sống độc thân từ 6 tháng trước.

Ngày còn bên cạnh Thu Thủy, Nhất Phương thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Thế nhưng, từ khi hôn nhân rạn nứt, chồng nữ ca sĩ đã xóa sạch ký ức về vợ con trên trang cá nhân.

Thay vào đó, anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh trong chuyến đi phượt một mình hoặc cùng bạn bè. Nhiều fan cho rằng, một người đàn ông có đam mê sưu tầm xe và ưa thích khám phá những vùng đất mới như chồng Thu Thủy thì đúng là không thuộc tuýp người đàn ông của gia đình.