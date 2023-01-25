Mới đây, Lương Thùy Linh chia sẻ hình ảnh bên gia đình ngày đầu năm. "Xuất hành đầu năm với gia đình. Cảm giác như đầu năm đã có một chiến tích lớn vì 'lừa' thành công cả nhà lên máy bay đi chơi ngày Tết", nàng hậu hài hước viết kèm.

Trước đây, Lương Thùy Linh từng khoe nhan sắc của mẹ thời trẻ khiến nhiều người kinh ngạc. Bà sở hữu vẻ đẹp xinh xắn dịu dàng, có thể nói rằng hoa hậu Thế giới Việt Nam thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Lương Thùy Linh chụp ảnh cùng mẹ trong dịp năm mới.

Bên cạnh nhan sắc, "profile" của mẹ đẻ Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 cũng từng khiến nhiều người phải trầm trồ. Thời điểm Lương Thùy Linh đăng quang, mẹ hoa hậu được tiết lộ là bà Nguyễn Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Bố Lương Thùy Linh là sĩ quan quân đội đã về hưu hơn 10 năm nay. Hiện, ông dành phần lớn thời gian để làm nội trợ, chăm sóc gia đình. Nàng hậu có một người em trai năm nay 13 tuổi.

Lương Thùy Linh và em trai.

Về phía Lương Thùy Linh, ngay từ thời điểm đăng quang Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, cô nàng là một trong những nàng hậu nhận được tình yêu thương của nhiều khán giả không chỉ với nhan sắc xinh đẹp mà còn với thành tích học tập "khủng".

Nàng hậu sinh năm 2000 theo học tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại hệ chất lượng cao loại xuất sắc, IELTS 7.5.

Tháng 11/2022, Lương Thùy Linh bất ngờ thông báo trở thành giảng viên trường Đại học Đại Nam sau vài tháng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Bên cạnh đó, Lương Thùy Linh cũng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, người mẫu.