Lời trăn trối cuối cùng của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng khiến cả showbiz Việt chấn động, nhiều người không dám tin 'là sự thật', Nathan Lee bàng hoàng đọc dòng tin nhắn từ nhiều năm trước

Sáng ngày 8/3, thông tin nam đạo diễn trẻ tuổi Vũ Ngọc Phượng qua đời đột ngột ở tuổi 37 khiến cả showbiz Việt bàng hoàng. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái được cho là lời trăn trối cuối cùng của anh trên trang cá nhân càng làm CĐM thêm xót xa.

Sáng ngày 8/3, cả showbiz Việt bàng hoàng đón nhận tin buồn - nam đạo diện Vũ Ngọc Phượng qua đời. Chia sẻ với Zing News, thay mặt cho gia đình, nhà sản xuất Quang Huy thông báo nam đạo diễn mất vào lúc 5h16 phút ngày 8/3 tại bệnh viện TP.HCM sau thời gian chiến đấu với bạo bệnh. Được biết, Vũ Ngọc Phượng chỉ mới ở tuổi 37. Nhà sản xuất Quang Huy nghẹn ngào chia sẻ: "Tạm biệt Phượng, cậu bé ấm áp thích đi gieo duyên". Nam đạo diễn trẻ, tài năng của làng phim Việt - Ảnh: Internet Sự ra đi của nam đạo diễn trẻ tài năng khiến nhiều sao Việt không tránh khỏi xúc động và tiếc nuối. Đáng chú ý hơn cả khi trước đó, trên trang cá nhân của vị đạo diễn này có đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về sự ra đi. Anh viết: "Chào tạm biệt, mọi người ở lại bình an nhé!".

Bài đăng trên trang cá nhân chính chủ - Ảnh chụp màn hình Không rõ dòng "tạm biệt" này được chính Vũ Ngọc Phượng hay ekip đăng tải, song CSSM không khỏi xúc động và cho rằng đây chính là lời "trăn trối" cuối cùng của nam đạo diễn trẻ tài năng. Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh Vũ Ngọc Phượng nở nụ cười tươi, nhiều khán giả ngậm ngùi khẳng định: "Có lẽ anh muốn mọi người luôn nhớ về nụ cười ấm áp này". Bên dưới bài viết, nhiều sao Việt đã không tránh khỏi sự bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của anh. Thậm chí, đến hiện tại, nhiều người nổi tiếng vẫn không dám tin đây là sự thật. Trấn Thành, Cao Thái Sơn, Nathan Lee... và nhiều người nổi tiếng khác đồng loạt đăng tải ảnh của Vũ Ngọc Phượng kèm đôi dòng tạm biệt người đồng nghiệp tài năng nhưng đoản mệnh.

Được biết, đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ghi dấu ấn qua các phim sit-com, MV và phim ngắn. Năm 2011, anh đánh dấu sự nghiệp của mình tại Liên hoan phim YxineFF với tác phẩm mang tên Aether (Thinh không). Năm 2015, anh còn ra mắt phim đầu tay 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Anh ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh: Internet Anh từng nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở Cánh diều Vàng năm 2017. Ngoài ra, Vũ Ngọc Phượng còn tham gia sản xuất các dự án phim điện ảnh đình đám như: 100 ngày bên em, Anh trai yêu quái. Anh cũng đứng sau thành công của nhiều MV: Ác mộng, Bốn chữ lắm,...

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