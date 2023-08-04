Lời nhắn nhủ của hoa hậu Mai Phương bỗng 'hot' trở lại: 'Tôi không mong chờ gì ở Tân Hoa hậu ngoài việc bình tĩnh trước mọi vấn đề, khiêm tốn và lắng nghe'

Giữa biến lớn của tân hoa hậu, mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip hoa hậu Mai Phương chia sẻ trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023.

Sau 10 ngày đăng quang, cơn sốt chỉ trích tân Hoa hậu Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn chưa hạ nhiệt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc nàng hậu liên tiếp có những phát ngôn bị đánh giá là quá tự cao, coi thường người khác. Hiện tại, sau bão chỉ trích, nàng hậu đã 2 lần gửi lời xin lỗi và mong được cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không mấy tỏ ra "mặn mồi". Bằng chứng là việc group anti-fan của nàng tân Hoa hậu đã cán mốc nửa triệu người theo dõi, đồng thời cũng rất nhiều bình luận đề nghị BTC xem xét việc tước vương miện.

Hiện tại, sau bão chỉ trích, nàng hậu đã 2 lần gửi lời xin lỗi và mong được cơ hội sửa sai. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn không mấy tỏ ra "mặn mồi" Giữa biến lớn của tân hoa hậu, mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip hoa hậu Mai Phương chia sẻ trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023. Nàng hậu thẳng thắn nhìn nhận về những va vấp của bản thân và bày tỏ sự biết ơn với những điều đã xảy ra để bản thân thật sự trưởng thành. Giữa biến lớn của tân hoa hậu, mới đây, dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip hoa hậu Mai Phương chia sẻ trước thềm chung kết Miss World Vietnam 2023 Đáng chú ý, khi được hỏi về sự kỳ vọng cũng như lời nhắn nhủ với người kế nhiệm mình, Mai Phương chia sẻ: "Phương cũng không có mong chờ gì ở bạn Tân Hoa hậu ngoài việc bạn phải giữ được sức khỏe thật tốt vì lịch trình sau đăng quang rất dày. Thứ hai là phải bình tĩnh trước mọi vấn đề vì bạn sẽ bước vào môi trường mới với một cương vị mới thì cái mình cần là bình tĩnh, khiêm tốn và lắng nghe.

Lời chia sẻ của Mai Phương nhận nhiều sự chú ý, nhiều người cho rằng mặc dù nhiệm kì của Mai Phương chưa hoàn hảo nhất nhưng cũng đem lại được nhiều giá trị nhân đạo cho cộng đồng Phần còn lại của hành trình thì Phương nghĩ để bạn Tân Hoa hậu tự trải nghiệm, còn Mai Phương đã có câu chuyện của riêng mình rồi và mong mọi người sẽ nhìn hành trình đương nhiệm của các Hoa hậu bằng các lăng kính riêng". Lời chia sẻ của Mai Phương nhận nhiều sự chú ý, nhiều người cho rằng mặc dù nhiệm kì của Mai Phương chưa hoàn hảo nhất nhưng cũng đem lại được nhiều giá trị nhân đạo cho cộng đồng. Sắp tới đây, Mai Phương sẽ là đại diện Việt Nam tham gia tại đấu trường quốc tế Miss World 2023 được tổ chức vào cuối năm nay.

HOT: Hoa hậu Ý Nhi lên cả báo Hàn với nội dung 'ảo quyền lực', CĐM ngán ngẩm: 'Chưa thi quốc tế đã vươn tầm châu Á' MXH đang rầm rộ chia sẻ trang tin Hàn Quốc đăng tải về hoa hậu Ý Nhi. Song nội dung không mấy tich cực khi chủ yếu xoay quanh ồn ào những ngày qua của nàng hậu.

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