Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi'

Hậu trường 04/08/2023 10:22

Những chia sẻ của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận về nhiều sự đồng tình từ công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – đã đưa ra quan điểm riêng của ông trước những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi trong thời gian gần đây. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ một số bạn trẻ qua tài khoản Facebook cá nhân: "Bác ơi, bác nghĩ gì về việc hoa hậu Ý Nhi trả lời: Ở Bình Định có 3 người nổi tiếng: em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và Vua Quang Trung? Cháu cám ơn bác".

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đưa ra quan điểm: "Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi đã phải cười đau khổ khi nghĩ đến câu chuyện bi hài đó. Nếu Ý Nhi là cháu ruột tôi thì tôi cũng phải cười như thế.

Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hoá và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hoá làm cô trở nên kệch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về.   

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 1

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 2
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Có ý kiến đề nghị tước danh hiệu hoa hậu của cô. Cá nhân tôi thấy không cần thiết trong trường hợp cụ thể này. Vì cô đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để cô sửa chữa lỗi bằng các hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng. 

Điều mà tôi muốn đề nghị là giảm bớt các cuộc thi hoa hậu đi vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội ở mọi nghĩa. Ngược lại, Việt Nam đang lạm phát các cuộc thi hoa hậu cũng như nhiều loại danh hiệu. Kèm theo đó là sự lạm phát các hành vi kém văn hoá trong mọi lĩnh vực của đất nước". 

Những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đang nhận về nhiều sự đồng tình từ công chúng. Trong đó đặc biệt là đề nghị giảm bớt các cuộc thi Hoa hậu.   

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 3

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 4
Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002), quê Bình Định đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Hoa hậu Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm.

Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế, trong đó có phát ngôn "bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi", hay "khi bạn bè vẫn uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu", và gần đây nhất là tranh cãi liên quan đến "3 nhân vật nổi tiếng quê ở Bình Định". 

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 5

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi' - Ảnh 6
Sau hơn 1 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế

Qua những lùm xùm không đáng có về phát ngôn gây hiểu lầm của bản thân, trong buổi livestream vào chiều 29/7 cùng bà Phạm Kim Dung (Trưởng ban giám khảo Miss World Vietnam 2023), Hoa hậu Ý Nhi cũng gửi lời xin lỗi về những chia sẻ gây hiểu lầm của bản thân ở các buổi phỏng vấn sau đăng quang và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới. 

 

 

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng!

HOT: Nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi cán mốc 400 nghìn thành viên sau phát ngôn 'lạ' về nhà thơ Hàn Mặc Tử, số lượng người tẩy chay vẫn đang có xu hướng tăng!

Đây là con số chưa từng thấy trong giới hoa hậu ở Việt Nam bởi trước đó, những hoa hậu từng được biết đến có hội anti đông đảo cũng chưa từng vượt quá con số này. 

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Ý Nhi phát ngôn Ý Nhi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 47 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 1 giờ 32 phút trước
Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ