Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận xét Hoa hậu Ý Nhi: 'Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi'

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đưa ra quan điểm: "Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi đã phải cười đau khổ khi nghĩ đến câu chuyện bi hài đó. Nếu Ý Nhi là cháu ruột tôi thì tôi cũng phải cười như thế.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – đã đưa ra quan điểm riêng của ông trước những phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi trong thời gian gần đây. Cụ thể, khi nhận được câu hỏi từ một số bạn trẻ qua tài khoản Facebook cá nhân: "Bác ơi, bác nghĩ gì về việc hoa hậu Ý Nhi trả lời: Ở Bình Định có 3 người nổi tiếng: em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và Vua Quang Trung? Cháu cám ơn bác".

Hoa hậu Ý Nhi không có ý ngạo mạn gì trong câu trả lời đó. Cô chỉ là người chưa được dạy dỗ kỹ lưỡng mà thôi. Rất nhiều người ở tuổi cô đã có những ứng xử rất văn hoá và hiểu biết. Sự thiếu hụt văn hoá làm cô trở nên kệch cỡm trước xã hội và vô lễ với tiền nhân. Ngày nay, hầu hết những đứa trẻ 4 tuổi cũng đã biết phải chào ai trước khi đi nhà trẻ về.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam

Có ý kiến đề nghị tước danh hiệu hoa hậu của cô. Cá nhân tôi thấy không cần thiết trong trường hợp cụ thể này. Vì cô đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cộng đồng. Hãy để cô sửa chữa lỗi bằng các hoạt động của cô sau này đối với cộng đồng.

Điều mà tôi muốn đề nghị là giảm bớt các cuộc thi hoa hậu đi vì chắc chắn đây không phải là yếu tố kích cầu cho sự phát triển xã hội ở mọi nghĩa. Ngược lại, Việt Nam đang lạm phát các cuộc thi hoa hậu cũng như nhiều loại danh hiệu. Kèm theo đó là sự lạm phát các hành vi kém văn hoá trong mọi lĩnh vực của đất nước".

Những chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đang nhận về nhiều sự đồng tình từ công chúng. Trong đó đặc biệt là đề nghị giảm bớt các cuộc thi Hoa hậu.

Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi (sinh năm 2002), quê Bình Định đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hôm 22/7 vừa qua. Hoa hậu Ý Nhi là sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Nàng hậu là hoa hậu đầu tiên công khai người yêu ngay sau họp báo. Trong khi, trước đây, hầu hết các người đẹp đoạt danh hiệu đều giữ kín vấn đề tình cảm.

Thế nhưng, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế, trong đó có phát ngôn "bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi", hay "khi bạn bè vẫn uống trà sữa thì tôi đã thi hoa hậu", và gần đây nhất là tranh cãi liên quan đến "3 nhân vật nổi tiếng quê ở Bình Định".

Sau hơn 1 tuần đăng quang, người đẹp quê Bình Định liên tục "mất điểm" vì những màn ứng xử có phần kém tinh tế

Qua những lùm xùm không đáng có về phát ngôn gây hiểu lầm của bản thân, trong buổi livestream vào chiều 29/7 cùng bà Phạm Kim Dung (Trưởng ban giám khảo Miss World Vietnam 2023), Hoa hậu Ý Nhi cũng gửi lời xin lỗi về những chia sẻ gây hiểu lầm của bản thân ở các buổi phỏng vấn sau đăng quang và hứa sẽ cẩn trọng lời nói hơn trong thời gian tới.