Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu

Hậu trường 25/10/2018 17:02

Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm... là những nghệ sĩ từng gặp sự cố trang phục nhớ đời khi đang trình diễn trên sân khấu.

Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn không ít lần gặp phải những sự cố "dở khóc dở cười" về trang phục và giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Vì biểu diễn quá sung, nhiều mỹ nhân Việt như Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên... từng bối rối khi bị rách quần, bung cúc áo, bục chỉ.

Với các nghệ sĩ nữ, việc chọn những mẫu váy khoét sâu, ôm body khoe dáng dễ khiến các chân dài gặp sự cố "ngượng chín mặt" vì lộ vùng nhạy cảm. Với các sao nam, trường hợp này đôi khi cũng xảy ra do chọn trang phục vải không phù hợp trong khi nhảy múa quá sung.

Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 1
Hoàng Thùy Linh từng bị rách quần ngay trên sân khấu khi biểu diễn quá sung - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 2
Một lần khác, cô nàng lộ cả nội y khi bị bung nút áo trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 3
Trước hàng trăm ánh mắt, Khánh My đỏ mặt khi bị rách váy, lộ nội y - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 4
Diện trang phục ôm sát người, bà xã Công Vinh bị bung chỉ - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 5
Tóc Tiên suýt tuột váy khi đang biểu diễn - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 6
Không chỉ các nghệ sĩ mà khán giả cũng lâm vào cảnh 'khó xử' khi nhìn thần tượng gặp sự cố không mong muốn thế này - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 7
Ca sĩ Hương Tràm 'gặp nạn' khi dây áo ngực bất ngờ bị rơi ra ngoài - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 8
Diễm My 9X bị chê phản cảm khi diện váy khoét sâu lộ miếng dán ngực trước ống kính - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 9
Hoa hậu Ngọc Hân từng gặp sự cố khóa kéo bị hỏng - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 10
Cô được NTK Hải Long trợ giúp để tránh bị lộ hàng - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 11
Đây là hình ảnh mà ca sĩ Isaac chỉ muốn 'độn thổ' khi nhìn lại - Ảnh: Internet
Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu - Ảnh 12
Sơn Tùng lộ nội y khi biểu diễn quá sung - Ảnh: Internet
Diện váy xuyên thấu nóng bỏng, Ngọc Trinh hớ hênh lộ nội y ren trước máy quay

Diện váy xuyên thấu nóng bỏng, Ngọc Trinh hớ hênh lộ nội y ren trước máy quay

Trong sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khiến mọi người đỏ mặt khi diện váy xuyên thấu lộ cả quần lót ren bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tóc Tiên Hương Tràm Thủy Tiên lộ hàng sao việt lộ hàng sự cố trang phục

TIN MỚI NHẤT

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 16 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42