Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu

Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn không ít lần gặp phải những sự cố "dở khóc dở cười" về trang phục và giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Vì biểu diễn quá sung, nhiều mỹ nhân Việt như Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên... từng bối rối khi bị rách quần, bung cúc áo, bục chỉ.
Với các nghệ sĩ nữ, việc chọn những mẫu váy khoét sâu, ôm body khoe dáng dễ khiến các chân dài gặp sự cố "ngượng chín mặt" vì lộ vùng nhạy cảm. Với các sao nam, trường hợp này đôi khi cũng xảy ra do chọn trang phục vải không phù hợp trong khi nhảy múa quá sung.