Loạt sự cố rách váy, bung cúc áo... khiến sao Việt muốn 'độn thổ' vì lộ vùng nhạy cảm trên sân khấu

Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm... là những nghệ sĩ từng gặp sự cố trang phục nhớ đời khi đang trình diễn trên sân khấu.

Trong cuộc sống, chắc hẳn bạn không ít lần gặp phải những sự cố "dở khóc dở cười" về trang phục và giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Vì biểu diễn quá sung, nhiều mỹ nhân Việt như Thủy Tiên, Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên... từng bối rối khi bị rách quần, bung cúc áo, bục chỉ.

Với các nghệ sĩ nữ, việc chọn những mẫu váy khoét sâu, ôm body khoe dáng dễ khiến các chân dài gặp sự cố "ngượng chín mặt" vì lộ vùng nhạy cảm. Với các sao nam, trường hợp này đôi khi cũng xảy ra do chọn trang phục vải không phù hợp trong khi nhảy múa quá sung.

Hoàng Thùy Linh từng bị rách quần ngay trên sân khấu khi biểu diễn quá sung - Ảnh: Internet

Một lần khác, cô nàng lộ cả nội y khi bị bung nút áo trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Trước hàng trăm ánh mắt, Khánh My đỏ mặt khi bị rách váy, lộ nội y - Ảnh: Internet

Diện trang phục ôm sát người, bà xã Công Vinh bị bung chỉ - Ảnh: Internet

Tóc Tiên suýt tuột váy khi đang biểu diễn - Ảnh: Internet

Không chỉ các nghệ sĩ mà khán giả cũng lâm vào cảnh 'khó xử' khi nhìn thần tượng gặp sự cố không mong muốn thế này - Ảnh: Internet

Ca sĩ Hương Tràm 'gặp nạn' khi dây áo ngực bất ngờ bị rơi ra ngoài - Ảnh: Internet

Diễm My 9X bị chê phản cảm khi diện váy khoét sâu lộ miếng dán ngực trước ống kính - Ảnh: Internet

Hoa hậu Ngọc Hân từng gặp sự cố khóa kéo bị hỏng - Ảnh: Internet

Cô được NTK Hải Long trợ giúp để tránh bị lộ hàng - Ảnh: Internet

Đây là hình ảnh mà ca sĩ Isaac chỉ muốn 'độn thổ' khi nhìn lại - Ảnh: Internet

Sơn Tùng lộ nội y khi biểu diễn quá sung - Ảnh: Internet

Diện váy xuyên thấu nóng bỏng, Ngọc Trinh hớ hênh lộ nội y ren trước máy quay Trong sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khiến mọi người đỏ mặt khi diện váy xuyên thấu lộ cả quần lót ren bên trong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-su-co-rach-vay-bung-cuc-ao-khien-sao-viet-muon-don-tho-vi-lo-vung-nhay-cam-tren-san-khau-301670.html