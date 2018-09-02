Sau khi sút hỏng quả 11m trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam tại Asiad 2018, Quang Hải hứng trọn cơn thịnh nộ của các cổ động viên quá khích.

Chiều qua (1/9), đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam và Olympic UAE đã có cuộc tranh tài đầy kịch tính tại Indonesia. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 1 – 1 và phải bước vào loạt sút luân lưu 11m cân não. Sau cú sút thành công của đội bạn, áp lực dồn lên Quang Hải khi anh là người tiếp theo thực hiện lượt sút cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chàng cầu thủ mang áo số 19 không thể vượt qua áp lực tâm lý và sút bóng ra ngoài khung thành.

Quang Hải sút quả luân lưu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet

Anh hứng trọn 'gạch đá' khi sút bóng ra ngoài cầu môn - Ảnh: Internet Cút sút hỏng của Quang Hải càng làm tăng thêm sức ép cho đồng đội và kết quả cuối cùng Olympic Việt Nam nhận thất bại đầy tiếc nuối. Điều đáng nói là ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên quá khích đã vào trang cá nhân của Quang Hải để công kích, chỉ trích. Ngoài cầu thủ mang áo số 19 thì thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chịu không ít những lời lẽ nhục mạ của cư dân mạng vì không cản phá được quả nào của đội bạn.

Không cản phá thành công, Bùi Tiến Dũng cũng hứng chịu không ít sự chỉ trích - Ảnh: Internet

Dân mạng dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chửi Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet Trước những phản ứng quá khích, tiêu cực này, nhiều sao Việt đã đồng loạt lên tiếng. Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: “Các em nên tập quen, tập bơ, và tập block những thành phần mất dạy vô học như thế này cho nhẹ đầu để về ăn lễ xong còn chuẩn bị cho AFF Cup".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc lên tiếng - Ảnh: FBNV Vợ MC Thành Trung tức giận lên tiếng: “Một bộ phận không nhỏ người không có não, không hiểu nghĩ gì hôm trước tung hô xong hôm sau không được cái là vây vào chửi luôn... Thắng đổ xuống đường đi bão đã đành, đằng này thua cũng rủ nhau không mũ nón xuống đường còi pháo ầm ĩ. Làm cho chiến thắng không còn ý nghĩa nữa mà chỉ đơn giản là có cái cớ để vui... Như vậy chiến thắng đâu còn là điều gì ý nghĩa... Giữ sức đấy để mai các em nó về, 2/9 chúng ta cùng đổ xuống đường cờ hoa chào đón có phải ý nghĩa xúc động hơn không? Kỳ lắm luôn". Ngoài ra, diễn viên Minh Tiệp, MC Thành Trung, Lê Anh Thơ – vợ siêu mẫu Bình Minh… cùng nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng chỉ trích những người ném đá Quang Hải, Tiến Dũng, đồng thời khích lệ tinh thần của đội tuyển. Bà xã Bình Minh bênh vực Quang Hải - Ảnh: FBNV Diễn viên Minh Tiệp cũng vào cuộc - Ảnh: FBNV

Diễm Hương động viên tinh thần các cầu thủ - Ảnh: FBNV

Dậy từ sớm tinh mơ, U23 Việt Nam trên đường về nước U23 Việt Nam đã dậy rất sớm, dùng bữa sáng rồi rời khách sạn lúc 05h30 để chuẩn bị về nước.

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