Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ'

Hậu trường 02/09/2018 11:04

Sau khi sút hỏng quả 11m trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam tại Asiad 2018, Quang Hải hứng trọn cơn thịnh nộ của các cổ động viên quá khích.

Chiều qua (1/9), đội tuyển bóng đá nam Olympic Việt Nam và Olympic UAE đã có cuộc tranh tài đầy kịch tính tại Indonesia. Sau 90 phút thi đấu, hai đội hòa nhau với tỉ số 1 – 1 và phải bước vào loạt sút luân lưu 11m cân não.

Sau cú sút thành công của đội bạn, áp lực dồn lên Quang Hải khi anh là người tiếp theo thực hiện lượt sút cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, chàng cầu thủ mang áo số 19 không thể vượt qua áp lực tâm lý và sút bóng ra ngoài khung thành.

Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 1
Quang Hải sút quả luân lưu thứ 2 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 2
Anh hứng trọn 'gạch đá' khi sút bóng ra ngoài cầu môn - Ảnh: Internet

Cút sút hỏng của Quang Hải càng làm tăng thêm sức ép cho đồng đội và kết quả cuối cùng Olympic Việt Nam nhận thất bại đầy tiếc nuối.

Điều đáng nói là ngay sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên quá khích đã vào trang cá nhân của Quang Hải để công kích, chỉ trích. Ngoài cầu thủ mang áo số 19 thì thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng chịu không ít những lời lẽ nhục mạ của cư dân mạng vì không cản phá được quả nào của đội bạn.

Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 3
Không cản phá thành công, Bùi Tiến Dũng cũng hứng chịu không ít sự chỉ trích - Ảnh: Internet
Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 4
Dân mạng dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chửi Bùi Tiến Dũng - Ảnh: Internet

Trước những phản ứng quá khích, tiêu cực này, nhiều sao Việt đã đồng loạt lên tiếng.

Trên trang Facebook cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết: “Các em nên tập quen, tập bơ, và tập block những thành phần mất dạy vô học như thế này cho nhẹ đầu để về ăn lễ xong còn chuẩn bị cho AFF Cup".

Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 5
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bức xúc lên tiếng - Ảnh: FBNV

Vợ MC Thành Trung tức giận lên tiếng: “Một bộ phận không nhỏ người không có não, không hiểu nghĩ gì hôm trước tung hô xong hôm sau không được cái là vây vào chửi luôn... Thắng đổ xuống đường đi bão đã đành, đằng này thua cũng rủ nhau không mũ nón xuống đường còi pháo ầm ĩ. Làm cho chiến thắng không còn ý nghĩa nữa mà chỉ đơn giản là có cái cớ để vui... Như vậy chiến thắng đâu còn là điều gì ý nghĩa... Giữ sức đấy để mai các em nó về, 2/9 chúng ta cùng đổ xuống đường cờ hoa chào đón có phải ý nghĩa xúc động hơn không? Kỳ lắm luôn".

Ngoài ra, diễn viên Minh Tiệp, MC Thành Trung, Lê Anh Thơ – vợ siêu mẫu Bình Minh… cùng nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng chỉ trích những người ném đá Quang Hải, Tiến Dũng, đồng thời khích lệ tinh thần của đội tuyển.

Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 6
Bà xã Bình Minh bênh vực Quang Hải - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 7
Diễn viên Minh Tiệp cũng vào cuộc - Ảnh: FBNV
Loạt sao Việt phẫn nộ khi cổ động viên quá khích chửi Quang Hải, Bùi Tiến Dũng là 'tội đồ' - Ảnh 8
Diễm Hương động viên tinh thần các cầu thủ - Ảnh: FBNV

Dậy từ sớm tinh mơ, U23 Việt Nam trên đường về nước

Dậy từ sớm tinh mơ, U23 Việt Nam trên đường về nước

U23 Việt Nam đã dậy rất sớm, dùng bữa sáng rồi rời khách sạn lúc 05h30 để chuẩn bị về nước.

Xem thêm
Từ khóa:   Quang Hải u23 thủ môn Bùi Tiến Dũng MC Thành Trung Asiad 2018

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 44 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42