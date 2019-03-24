Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng

Hậu trường 24/03/2019 10:18

Khoe ảnh trở lại phòng tập sau Tết, Hoa hậu H'Hen Niê khiến người hâm mộ lo lắng vì thân hình gầy gò, khẳng khiu.

Đăng ảnh thông báo trở lại tập gym sau Tết trên trang Facebook cá nhân, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi lộ thân hình gầy gò, khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống. Không còn vẻ rạng rỡ, thân hình nuột nà, khỏe khoắn khi xuất hiện tại các sự kiện, H'Hen Niê khiến dân tình lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô.

Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh 1
Diện trang phục đen bó sát cơ thể, H'Hen Niê khiến mọi người bất ngờ vì thân hình ốm nhom của mình - Ảnh: FBNV
Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh 2
Thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô nàng cũng gây hoang mang với vóc dáng gầy gò - Ảnh: Internet

Là một Hoa hậu từng giành nhiều thành tích cao trên đấu trường nhan sắc quốc tế, H’Hen Niê đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến của mọi người. Thế nhưng, dường như lịch trình quá bận rộn, vừa chạy show vừa thực hiện nhiều công tác thiện nguyện đã khiến cô nàng không đủ thời gian chăm sóc cho bản thân.

Ngay dưới bài viết, chân dài Tây Nguyên nhận được vô số bình luận nhắc nhở từ fan nên chú ý đến sức khỏe và sắc vóc.

Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh 3

Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh 4
Cư dân mạng lo lắng với thân hình gầy nhom hiện tại của H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

"Trông em hơi ốm đấy Hen. Có thời gian rảnh nghỉ ngơi nhiều và ăn uống đủ chất nhé em"; "Trời ơi nhìn ngỡ ngàng luôn... Sao ốm thế chị Hen"; “Ốm quá chị ơi, nhìn có chút xíu hà, ăn uống nhiều vào chị nha”... nhận xét chung của fan dưới hình ảnh vừa được H'Hen Niê đăng tải.

Trước sự hoang mang, lo lắng của mọi người, ít giờ trước H'Hen Niê đã lên tiếng giải thích. Chân dài Ê Đê cho biết, vóc dáng cô trông gầy gò là vì góc chụp và trang phục tối màu. 

Lộ thân hình gầy gò xanh xao, H'Hen Niê khiến fan vô cùng lo lắng - Ảnh 5
Chân dài này cho biết, thực tế góc chụp và trang phục khiến mọi người hiểu nhầm - Ảnh: FBNV

"Hiện tại, tôi nặng 56,5kg, chỉ giảm một chút so với lúc thi Hoa hậu Hoàn vũ là 58kg. Lúc trước, khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, tôi chỉ nặng 52kg và trông cũng không quá gầy", H'Hen Niê giải thích.

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Từ khóa:   Hoa hậu H'Hen Niê

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