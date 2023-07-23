Lọ Lem nhà Quyền Linh tự tin thả dáng, visual ít son phấn khiến dân tình mê mệt

Mới đây, trên trang cá nhân, Lọ Lem nhà MC Quyền Linh vừa đăng bộ ảnh mới trên bãi biển.

Chiều ngày 22/7, Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh thả dáng tại bãi biển. Trong những khoảnh khắc được đăng tải, ái nữ diện đầm bó sát cúp ngực khoe phần vai trần gợi cảm và vòng eo thon gọn, nuột nà. Không những thế, ở độ tuổi 18, Lọ Lem liên tục có những shot hình chuyên nghiệp, điêu luyện khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Visual xinh đẹp, rạng rỡ của ái nữ nhà MC Quyền Linh Góc nghiêng thần thánh, gương mặt ít son phấn với đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ của Lọ Lem Đa phần netizen đều dành lời khen có cánh trước nhan sắc xinh đẹp và thân hình hoàn hảo ở tuổi 18: 'Barbie đi biển', 'mặt hoa da phấn', 'cháy quá', 'biển xanh váy hồng làm tôi xiêu lòng'...

Kể từ khi bước sang tuổi trưởng thành, bé Lọ Lem đã có sự thay đổi rõ nét về mặt nhan sắc lẫn ngoại hình. Con gái lớn nhà Quyền Linh không những sở hữu đôi chân dài mà còn có chiều cao trên 1m70. Chính vì vậy là cô bé luôn nhận nhiều lời khen từ công chúng mỗi lần xuất hiện. Càng lớn, Lọ Lem càng trổ nét thiếu nữ xinh đẹp. Vì có nhan sắc nổi bật nên dù không xuất hiện trên trang mạng xã hội cá nhân, cũng không tham gia showbiz nhưng Lọ Lem vẫn được công chúng biết tới rộng rãi.

Trước đó, hình ảnh mừng tuổi 16 của Lọ Lem cũng đã khiến dân mạng hết lời khen ngợi. Cô bé thể hiện vẻ đẹp trong trẻo, đúng với độ tuổi học sinh. Nhiều người kỳ vọng Lọ Lem sẽ bước chân vào giới hoạt động nghệ thuật, hoặc tham gia các cuộc thi hoa hậu để không "lãng phí" nhan sắc trời cho. Được biết, con gái đầu của MC Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh (tên gọi thân mật là Lọ Lem). Hiện tại, cô bé đã chạm mốc 18 tuổi. Bên cạnh nhan sắc, cô bé cũng sở hữu chiều cao rất lý tưởng. Về gu thời trang, con gái Quyền Linh thường xuyên diện những bộ trang phục mang hơi hướng nữ tính, bánh bèo. Tuy nhiên, cô bé cũng luôn cố gắng đa dạng phong cách. Gia đình MC Quyền Linh - doanh nhân Dạ Thảo cùng hai con gái MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ không định hướng các con theo nghệ thuật mà để các ái nữ tự do, lựa chọn theo sở thích cá nhân. Thời gian gần đây, con gái Quyền Linh thường xuyên chia sẻ loạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dẫu vậy, MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo chia sẻ không định hướng các con theo nghệ thuật mà để các ái nữ tự do, lựa chọn theo sở thích cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-lem-nha-quyen-linh-tu-tin-tha-dang-visual-it-son-phan-khien-dan-tinh-me-met-604355.html