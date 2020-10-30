Livestream thông báo sẽ trực tiếp đến miền Trung cứu trợ, MC Quyền Linh nhận được 2,3 tỷ chỉ sau 1 giờ

Hậu trường 30/10/2020 11:57

Sau khi nhận được sự đóng góp nhiệt tình của người dân cả nước, MC Quyền Linh đã trực tiếp đến các tỉnh miền Trung để cứu trợ bà con.

Tối qua, Quyền Linh bất ngờ gây chú ý khi livestream kêu gọi quyên góp trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, nam MC cũng thông báo về việc sẽ trực tiếp tới các tỉnh miền Trung để giúp đỡ bà con.

Vốn là một trong những nghệ sĩ thường xuyên hoạt động thiện nguyện, MC Quyền Linh được rất nhiều khán giả tin tưởng. Anh liên tục nhận được tiền quyên góp của người dân khắp cả nước và chỉ sau 1 giờ, con số đã lên đến 2,3 tỷ. Trong đó, một mạnh thường quân đã chuyển khoản 1 tỷ 434 triệu đồng để cứu trợ bà con miền Trung khiến MC Quyền Linh không khỏi ngỡ ngàng.

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Nhiều người tin tưởng Quyền Linh nên đã gửi tiền quyên góp cho anh - Ảnh: Internet

Nhận được số tiền lớn, nam MC không khỏi xúc động trước tình cảm của người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt. Kết thúc livestream, MC Quyền Linh cho biết sẽ ra ngân hàng rút 2,3 tỷ đồng và tới miền Trung ngay trong đêm: “Tối nay Linh đi Huế và Quảng Trị để tặng tiền và sửa nhà cho bà con vùng lũ. Cả nhà ủng hộ và đồng hành với Linh nhé, Linh sẽ đi 5 ngày. Cảm ơn cả nhà yêu thương”.

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Nam MC ngỡ ngàng khi nhận được số tiền lớn - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, Quyền Linh cũng liên tục cập nhật hành trình đến từng hộ dân gặp khó khăn sau bão lũ để trao tiền xây nhà. Dưới mỗi bài đăng, khán giả đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành động nhân văn của nam MC: “Trời ơi, thương anh, thương cả bà con”, “Anh Linh tuyệt vời, thích tấm lòng của anh đối với dân nghèo lao động từ ngày còn bé”, “Trân quý hành động của anh”, “Chúc anh em trong đoàn thật nhiều sức khỏe để lo cho bà con”…

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Vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh lên đường cứu trợ miền Trung, xách theo cả vali tiền trao tận tay bà con

Những hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên và Công Vinh trong hành trình cứu trợ người dân miền Trung đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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