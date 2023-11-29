Cô cho biết, ca sinh diễn ra suôn sẻ, hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định
- Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý!
- Từ ngày làm dâu hào môn, Linh Rin tiết lộ chi tiết 'mê chồng' như điếu đổ, thay đổi một điểm đặc biệt!
Sáng ngày 28/11, thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã hotgirl Linh Rin bất ngờ đăng tải hình ảnh tại phòng sinh trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh, con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn tag tên bà xã với dòng nhắn nhủ: “Here I am” (tạm dịch: Có anh ở đây rồi).
Mới đây nhất, Phillip Nguyễn tiếp tục đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt, lãng mạn của anh và bà xã Linh Rin tại Philippines. Doanh nhân hạnh phúc chia sẻ: "Chúa đã ban phước cho tôi có một người vợ và một gia đình". Đáng nói cuối bài đăng, Phillip Nguyễn còn tag tên tài khoản của Linh Rin và để thêm biểu tượng củ cà rốt, được cho là đang ngầm tiết lộ em bé vừa mới chào đời của cặp đôi có biệt danh ở nhà là "Carrot" (Cà Rốt).
Giữa nghi vấn đón con đầu lòng, theo thông tin của Ngoisao, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM vào sáng 28/11.
Nàng dâu gia tộc Jonathan Hạnh Nguyễn được chồng đưa đến bệnh viện vào buổi sáng cùng ngày. Cô cho biết ca sinh diễn ra suôn sẻ, hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Vợ chồng Linh Rin đặt tên con là Caroline với ý nghĩa tốt đẹp và mạnh mẽ. Ngoài ra, bé có tên thân mật là Cà Rốt.
Thời gian qua, người đẹp Linh Rin liên tục vướng tin đồn bầu bí khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh diện váy rộng thùng thình, che khéo vóc dáng. Ngoài ra, cô chủ yếu đi dép bệt, không chăm diện váy body như trước đây. Ngoại hình cũng tăng cân hơn thấy rõ. Trước tin đồn mang thai, Linh Rin chưa từng lên tiếng xác nhận hay phản đối.
Sau 4 năm hẹn hò, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng vào tháng 3/2023. Đám cưới của cả hai được tổ chức tại Manila, Philippines. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác.