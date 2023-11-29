Sáng ngày 28/11, thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã hotgirl Linh Rin bất ngờ đăng tải hình ảnh tại phòng sinh trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Kèm theo hình ảnh, con trai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn còn tag tên bà xã với dòng nhắn nhủ: “Here I am” (tạm dịch: Có anh ở đây rồi).

Sáng ngày 28/11, thiếu gia Phillip Nguyễn - ông xã hotgirl Linh Rin bất ngờ đăng tải hình ảnh tại phòng sinh trên trang cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng

Mới đây nhất, Phillip Nguyễn tiếp tục đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt, lãng mạn của anh và bà xã Linh Rin tại Philippines. Doanh nhân hạnh phúc chia sẻ: "Chúa đã ban phước cho tôi có một người vợ và một gia đình". Đáng nói cuối bài đăng, Phillip Nguyễn còn tag tên tài khoản của Linh Rin và để thêm biểu tượng củ cà rốt, được cho là đang ngầm tiết lộ em bé vừa mới chào đời của cặp đôi có biệt danh ở nhà là "Carrot" (Cà Rốt).