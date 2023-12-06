Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh!

Hậu trường 06/12/2023 18:43

Hình ảnh đầu tiên của nhóc tì nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người thân của vợ chồng Linh Rin.

Ngày 28/11 vừa qua, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Em bé được đặt tên là Caroline và tên thân mật là Cà Rốt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con gái.

Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 1
Ông xã Linh Rin hạnh phúc khoe tin vui đón con đầu lòng

Trong khoảnh khắc đầu tiên này, Linh Rin khoe đôi chân nhỏ bé của Caroline nhưng khiến bạn bè và người thân của đôi vợ chồng vô cùng rất thích thú. Nhiều người để lại lời khen cho đôi chân quá đáng yêu của nhóc tì và chúc em khỏe mạnh, chóng lớn. Cùng với hình ảnh con gái, Linh Rin cũng chia sẻ món ăn ở cữ vô cùng sang chảnh với dĩa mì ý và trứng cá tầm được phủ bên trên. 

Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 2
Linh Rin khoe đôi chân nhỏ bé của Caroline nhưng khiến bạn bè và người thân của đôi vợ chồng vô cùng rất thích thú
Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 3
Cùng với hình ảnh con gái, Linh Rin cũng chia sẻ món ăn ở cữ vô cùng sang chảnh với dĩa mì ý và trứng cá tầm được phủ bên trên

Trước đó, Linh Rin từng hé lộ căn phòng cho nhóc tì vừa chào đời được trang trí ấm cúng, dễ thương. Căn phòng có màu trắng chủ đạo, trang trí nhiều ngôi sao lấp lánh và phụ kiện dễ thương bao quanh. Ngoài ra, Linh Rin còn cho biết bé Caroline nhận được lời chúc mừng và "núi" quà bao gồm hoa, trái cây và quần áo hiệu đến từ những người thân thiết như Huyền Baby, Tiên Nguyễn...  

Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 4
Linh Rin hé lộ căn phòng cho nhóc tì vừa chào đời được trang trí ấm cúng, dễ thương

Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp Linh Rin luôn giữ kín hình ảnh. Mỗi khi xuất hiện, nàng dâu hào môn khéo léo diện váy rộng thùng thình để che chắn vòng 2 và mang giày bệt. Dù vậy, ngoại hình của cô cũng có phần tăng cân hơn thấy rõ. 

Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 5
Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp Linh Rin luôn giữ kín hình ảnh
Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 6
Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 7
Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh! - Ảnh 8
Bé Caroline nhận được "núi" quà ngay khi vừa chào đời bao gồm hoa, trái cây và quần áo hiệu đến từ những người thân thiết như Huyền Baby, Tiên Nguyễn...  

Tháng 3/2023 vừa qua, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng sau 4 năm hẹn hò. Đám cưới của cả đôi được tổ chức tại Manila, Philippines. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác.

Con gái Linh Rin chào đời đã 'ngậm thìa vàng': Sinh ở bệnh viện quốc tế, được tặng cả núi quà đắt đỏ

Con gái Linh Rin chào đời đã 'ngậm thìa vàng': Sinh ở bệnh viện quốc tế, được tặng cả núi quà đắt đỏ

Người hâm mộ trông chờ những hình ảnh đầu tiên về nhóc tì được công bố.

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