Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh!

Hình ảnh đầu tiên của nhóc tì nhận được nhiều lời khen ngợi từ bạn bè và người thân của vợ chồng Linh Rin.
- Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng cho chồng thiếu gia Phillip Nguyễn, hé lộ tên gọi đặc biệt của nhóc tì!
- 'Nàng dâu hào môn' Linh Rin đã hạ sinh con đầu lòng cho chồng thiếu gia sau gần 8 tháng kết hôn?
Ngày 28/11 vừa qua, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Em bé được đặt tên là Caroline và tên thân mật là Cà Rốt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con gái.
Trong khoảnh khắc đầu tiên này, Linh Rin khoe đôi chân nhỏ bé của Caroline nhưng khiến bạn bè và người thân của đôi vợ chồng vô cùng rất thích thú. Nhiều người để lại lời khen cho đôi chân quá đáng yêu của nhóc tì và chúc em khỏe mạnh, chóng lớn. Cùng với hình ảnh con gái, Linh Rin cũng chia sẻ món ăn ở cữ vô cùng sang chảnh với dĩa mì ý và trứng cá tầm được phủ bên trên.
Trước đó, Linh Rin từng hé lộ căn phòng cho nhóc tì vừa chào đời được trang trí ấm cúng, dễ thương. Căn phòng có màu trắng chủ đạo, trang trí nhiều ngôi sao lấp lánh và phụ kiện dễ thương bao quanh. Ngoài ra, Linh Rin còn cho biết bé Caroline nhận được lời chúc mừng và "núi" quà bao gồm hoa, trái cây và quần áo hiệu đến từ những người thân thiết như Huyền Baby, Tiên Nguyễn...
Trong suốt quá trình mang thai, người đẹp Linh Rin luôn giữ kín hình ảnh. Mỗi khi xuất hiện, nàng dâu hào môn khéo léo diện váy rộng thùng thình để che chắn vòng 2 và mang giày bệt. Dù vậy, ngoại hình của cô cũng có phần tăng cân hơn thấy rõ.
Tháng 3/2023 vừa qua, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng sau 4 năm hẹn hò. Đám cưới của cả đôi được tổ chức tại Manila, Philippines. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác.