Linh Rin khoe hình ảnh đầu tiên của ái nữ nhà hào môn vừa chào đời, đáng chú ý nhất là bữa 'cơm cữ' sang chảnh!

Ngày 28/11 vừa qua, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Em bé được đặt tên là Caroline và tên thân mật là Cà Rốt. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nàng dâu hào môn gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con gái.

Ông xã Linh Rin hạnh phúc khoe tin vui đón con đầu lòng

Trong khoảnh khắc đầu tiên này, Linh Rin khoe đôi chân nhỏ bé của Caroline nhưng khiến bạn bè và người thân của đôi vợ chồng vô cùng rất thích thú. Nhiều người để lại lời khen cho đôi chân quá đáng yêu của nhóc tì và chúc em khỏe mạnh, chóng lớn. Cùng với hình ảnh con gái, Linh Rin cũng chia sẻ món ăn ở cữ vô cùng sang chảnh với dĩa mì ý và trứng cá tầm được phủ bên trên.