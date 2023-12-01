Người hâm mộ trông chờ những hình ảnh đầu tiên về nhóc tì được công bố.
- 'Nàng dâu hào môn' Linh Rin đã hạ sinh con đầu lòng cho chồng thiếu gia sau gần 8 tháng kết hôn?
- Giữa nghi vấn mang thai con đầu lòng, Linh Rin hiếm hoi lộ diện cùng Huyền Baby, diện mạo hiện tại gây chú ý!
Ngày 28/11 vừa qua, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Trong quá trình mang thai, nàng hotgirl vốn kín tiếng thế mà mới đây nhất, trên trang cá nhân, Linh Rin bất ngờ có động thái đầu tiên liên quan đến con gái vừa chào đời.
Theo đó, nàng dâu hào môn vui vẻ gửi lời cảm ơn tình yêu thương của mọi người dành cho ái nữ của mình: "Cảm ơn những lời chúc từ ông bà, các bác, các cô các chú, ba mẹ đỡ đầu của em bé! Ba mẹ cháu vào cuộc sống bỉm sữa lưu được nhiu đây hình ảnh, còn lại đều lưu hết trong tim rồi ạ".
Trước đó, chia sẻ về nhóc tì đầu lòng, nàng dâu gia tộc Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết ca sinh diễn ra suôn sẻ, hiện sức khỏe hai mẹ con đã ổn định. Vợ chồng Linh Rin đặt tên con là Caroline với ý nghĩa tốt đẹp và mạnh mẽ. Ngoài ra, bé có tên thân mật là Cà Rốt.
Người đẹp còn khoe cả núi quà tặng như: hoa, trái cây, quần áo... mà người thân, bạn bè, đối tác... đã gửi đến chúc mừng "mẹ tròn con vuông". Trong đó có cả những món đồ thời trang đến từ những thường hiệu đắt đỏ. Ái nữ của Linh Rin được nhận xét đúng ngậm thìa vàng khi vừa chào đời. Người hâm mộ trông chờ những hình ảnh đầu tiên về nhóc tì được công bố.
Thời gian qua, người đẹp Linh Rin liên tục vướng tin đồn bầu bí khi thường xuyên xuất hiện với hình ảnh diện váy rộng thùng thình, che khéo vóc dáng. Ngoài ra, cô chủ yếu đi dép bệt, không chăm diện váy body như trước đây. Ngoại hình cũng tăng cân hơn thấy rõ. Trước tin đồn mang thai, Linh Rin chưa từng lên tiếng xác nhận hay phản đối.
Tháng 3/2023 vừa qua, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một đám cưới hoành tráng sau 4 năm hẹn hò. Đám cưới của cả đôi được tổ chức tại Manila, Philippines. Sau khi kết hôn, Linh Rin tiếp tục công việc ở tập đoàn nhà chồng và thường xuyên đồng hành, hỗ trợ Phillip Nguyễn trong các chuyến công tác.