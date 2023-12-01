Ngày 28/11 vừa qua, cựu hot girl Linh Rin xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Trong quá trình mang thai, nàng hotgirl vốn kín tiếng thế mà mới đây nhất, trên trang cá nhân, Linh Rin bất ngờ có động thái đầu tiên liên quan đến con gái vừa chào đời.

Theo đó, nàng dâu hào môn vui vẻ gửi lời cảm ơn tình yêu thương của mọi người dành cho ái nữ của mình: "Cảm ơn những lời chúc từ ông bà, các bác, các cô các chú, ba mẹ đỡ đầu của em bé! Ba mẹ cháu vào cuộc sống bỉm sữa lưu được nhiu đây hình ảnh, còn lại đều lưu hết trong tim rồi ạ".