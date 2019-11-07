Liên tục bị đồn đoán về giới tính, MC Đại Nghĩa thẳng thắn lên tiếng

Liên tục bị dân mạng đồn đoán về giới tính, MC Đại Nghĩa đã có những chia sẻ liên quan đến vấn đề này trên một chương trình giải trí.

Xuất thân là diễn viên nhưng thời gian gần đây, Đại Nghĩa lại được nhiều người biết đến với vai trò là người dẫn chương trình truyền hình. Nhờ sự thông minh và dí dỏm của mình, MC Đại Nghĩa nhanh chóng nhận được sự yêu mến của khán giả. Chính vì vậy, cuộc sống riêng tư của nam MC cũng là điều khiến nhiều người tò mò. MC Đại Nghĩa rất được khán giả yêu mến - Ảnh: Internet Mới đây, Đại Nghĩa đã xuất hiện trên một chương trình giải trí và có những chia sẻ đầy thú vị về chuyện đời tư với khán giả. Bên cạnh đó, Đại Nghĩa không ngần ngại lên tiếng về tin đồn giới tính bủa vây mình.

Cụ thể, Đại Nghĩa cho biết: “Nếu bây giờ Đại Nghĩa nói rằng không phải đâu, tôi là người đàn ông chính hiệu đó, tôi là chàng trai mạnh mẽ, tôi rất là gai góc, rất là cứng rắn. Tôi đam mê những cô gái đẹp, tôi thèm khát những cô gái nóng bỏng, chân dài tít tắp, đặt trường hợp tôi trả lời y chang thế thì kết thúc buổi phỏng vấn này, các bạn nghĩ thế nào?”. MC Đại Nghĩa lên tiếng về tin đồn giới tính - Ảnh: Internet Chia sẻ về vấn đề giới tính, Đại Nghĩa cho biết dù bản thân có thừa nhận hay không thì cũng sẽ gây ra một cuộc tranh cãi. Nếu anh khẳng định bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ, người ta sẽ cho rằng anh nói dối. Còn nếu anh tự nhận mình là người đồng tính thì sẽ có người cho rằng “thấy chưa tôi đã bảo mà, tôi nghi lắm mà” nhưng cũng sẽ có người nói “không phải đâu, làm gì có chuyện này”.

“Vậy là tôi nói thế nào thì cũng sẽ nảy sinh cuộc tranh luận bên bàn trà. Cái sự tò mò của con người chúng ta sẽ không bao giờ có điểm dừng” – Đại Nghĩa thẳng thắn cho biết. Đại Nghĩa không muốn người khác quá tò mò về cuộc sống của anh - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cho rằng mỗi người đều có những điều tốt đẹp để nói về nhau như công việc, cuộc sống… nhưng đừng đi quá sâu vào ngóc ngách riêng tư chỉ để làm thỏa mãn trí tò mò. Hiện tại, nam MC hài lòng với cuộc sống hiện tại vì có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Còn về vấn đề tình cảm hay lập gia đình, Đại Nghĩa không muốn tiết lộ quá nhiều.

Nam Thư được một fan nam tỏ tình, MC Đại Nghĩa đưa ra lời khuyên cực hài Diễn viên Nam Thư cho biết cô đã 30 tuổi, khó tính, cầu toàn và không tin vào tình yêu sét đánh.

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