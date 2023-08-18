Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay?

Hậu trường 18/08/2023 20:51

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả ganh tỵ chia sẻ khoảnh khắc được ông xã Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, Hồ Ngọc Hà còn có gia đình cực kỳ viên mãn khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ. Được biết, thời gian gần đây, ‘nữ hoàng giải trí’ đã màn tái xuất làng giải trí cực mạnh khi ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu.

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà tái xuất làng giải trí cực mạnh khi ngồi ghế nóng chương trình truyền hình thực tế về người mẫu

 

Mới đây, Hồ Ngọc Hà khiến khán giả ganh tỵ chia sẻ khoảnh khắc được ông xã Kim Lý và hai con đến ủng hộ khi đang ghi hình chương trình. Theo đó, Kim Lý cùng ‘cặp sinh đôi’ Leon - Lisa đến phim trường vào khoảng 5 giờ chiều.

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà được ông xã Kim Lý và hai con đến ủng hộ khi đang ghi hình chương trình

 

Trong khi Lisa ngồi yên ngoan ngoãn thì Leon lại ngược lại. Cậu nhóc ngồi phía sau hậu trường liên tục gọi mẹ và bày tỏ mong muốn được gặp Hồ Ngọc Hà. Có thể thấy, gần 3 tuổi Leon đã nói được khá "tròn vành rõ chữ".

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 3
Leon ngồi phía sau hậu trường liên tục gọi mẹ và bày tỏ mong muốn được gặp Hồ Ngọc Hà

 

Để hai bé Leon và Lisa vơi đi nỗi nhớ mẹ, Kim Lý đã "cắp nách 2 con" đến đứng sau tấm rèm để các bé nhìn mẹ từ phía xa. Ai nấy cũng đều khen ngợi hành động cực tình cảm của nam diễn viên dành cho gia đình của mình.

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 4
Kim Lý đã "cắp nách 2 con" đến đứng sau tấm rèm để các bé nhìn mẹ từ phía xa

 

Vì chương trình làm việc với cường độ cao nên nữ ca sĩ không thể dừng quay để ra chơi cùng hai con. Hồ Ngọc Hà chỉ có thể vẫy tay chào, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn ông xã và hai con ra về. Sự có mặt của gia đình tuy ngắn ngủi nhưng tiếp thêm nhiều động lực cho cô để làm việc thật tốt để sớm về với hai đứa con cưng.

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 5
 Hồ Ngọc Hà chỉ có thể vẫy tay chào, nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn ông xã và hai con ra về

 

Kể từ sau khi hạ sinh cặp sinh đôi Lisa và Leon, vợ chồng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý không ngần ngại công khai những hình ảnh đời thường đáng yêu của gia đình nhỏ. 2 bé Lisa và Leon cũng nhanh chóng trở thành ngôi sao của mạng xã hội với những hình ảnh khoe biểu cảm đáng yêu hết nấc.

Lịch làm việc bận rộn, Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi được Kim Lý và hai nhóc tỳ làm điều này ở trường quay? - Ảnh 6
Gia đình nhỏ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý 

 

Chia sẻ về các con của mình, Hồ Ngọc Hà cho biết dù sinh đôi thế nhưng Lisa và Leon lại có tính cách trái ngược nhau. Nếu như chị ba Lisa dạn dĩ, trưởng thành và hiểu chuyện thì cậu út Leon lại vô cùng hài hước, lém lỉnh, cùng loạt biểu cảm khiến ai nấy không nhịn được cười. Cũng vì thế mà Leon được mệnh danh là "cây hài nhí" của gia đình Hồ Ngọc Hà. Còn cô chị Lisa không chỉ giống mẹ về tính cách mà ngoại hình cũng chuẩn mẫu nhí đáng yêu.

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