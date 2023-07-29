Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều?

Hậu trường 29/07/2023 13:32

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải khoảnh khắc ái nữ Lisa còn nhỏ tuổi đã biết tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo. Tuy nhiên, ái nữ lại làm một điều khiến cô lo lắng.

Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang có chuyến đi Thụy Điển để hai bé Lisa - Leon thăm ông bà nội. Đây cũng là thời gian vợ chồng nữ ca sĩ tranh thủ thư giãn, có nhiều hoạt động bên các con hơn trong dịp nghỉ hè.

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 1
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang có chuyến đi Thụy Điển để hai bé Lisa - Leon thăm ông bà nội

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải khoảnh khắc ái nữ Lisa trổ tài "nữ công gia chánh" trong việc chuẩn bị đồ ăn. Theo đó, cô bé Lisa quét bơ vào bánh mì một cách thành thạo khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 2
Lisa quét bơ vào bánh mì một cách thành thạo khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ

 

Tuy nhiên, đến màn bào sợi phô mai, con gái Hà Hồ lại khá vụng về khiến nữ ca sĩ không khỏi lo lắng và nhanh chóng dặn con cẩn thận để tránh bị thương.

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 3
Thấy con gái Lisa bào sợi phô mai vụng về, Hồ Ngọc Hà bày tỏ lo lắng sợ con gái bị thương

 

Khác với em trai song sinh Leon có tính cách hài hước, nghịch ngợm, Lisa có tính cách nhẹ nhàng, dịu dàng. Cô bé sở hữu nhiều đường nét được nhận xét là "bản sao Hồ Ngọc Hà".

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 4
Lisa và Leon có tính cách trái ngược nhau

 

Theo nhận xét của Hồ Ngọc Hà, Lisa không chỉ giống cô về gương mặt mà còn thừa hưởng một số tính cách từ mẹ. Bằng tuổi với Leon nhưng Lisa rất ra dáng chị ba, biết quan sát và chăm sóc em. Trong nhiều tình huống, cô bé thể hiện rõ tính cách mạnh mẽ, quyết đoán khiến bố mẹ yên tâm và tự hào.

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 5
 Lisa không chỉ giống về gương mặt mà còn thừa hưởng một số tính cách từ mẹ Hà Hồ

 

Bên cạnh đó, Lisa cũng là cô bé khá dạn dĩ, biết cách tạo dáng, khoe thần thái như người mẫu nhí khi chụp ảnh. Có lẽ theo gen nghệ thuật của mẹ nên Lisa rất thích ngân nga, cầm mic hát và biết hát nhiều bài thiếu nhi, hào hứng nhảy múa mỗi khi có nhạc, thích đồ chơi nhạc cụ...

Dù khoảng cách địa lý xa nhưng mỗi năm vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý đều cố gắng thu xếp thời gian đưa các con về Thụy Điển thăm ông bà nội. Không chỉ riêng Leon - Lisa mà Subeo cũng nhiều lần đi cùng, cho thấy tình cảm gắn bó, thân thiết của gia đình.

Con gái Hồ Ngọc Hà còn nhỏ tuổi đã tự chuẩn bị đồ ăn thành thạo nhưng vẫn khiến cô lo lắng một điều? - Ảnh 6
Gia đình Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đoàn tụ gia đình chồng tại Thụy Sĩ

 

Được biết, Hồ Ngọc Hà cũng tiết lộ vài ngày tới mình sẽ trở về trước, còn các con sẽ ở lại Thụy Điển thêm cùng với ông bà nội.

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