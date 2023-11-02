Lệ Quyên đáp trả thâm thúy khi bị mỉa mai làm lố với 'bạn trai kém 12 tuổi' trên sóng truyền hình

Hậu trường 02/11/2023 20:29

Khi xuất hiện cùng Lâm Bảo Châu tại Chị đạp đạp gió rẽ sóng 2023, Lệ Quyên bị chỉ trích khi có những màn tương tác tình cảm bị cho là quá lố với bạn trai.

Việc Lâm Bảo Châu nhận lời mời làm tham gia với vai trò MC, cùng sự góp mặt của Lệ Quyên đã thu hút sự chú ý từ khán giả. Tham gia cùng chương trình, cặp đôi gần như không có khoảng cách khi liên tục "dính như sam". Do đó, không ít người cho rằng Lệ Quyên có những màn tương tác tình cảm bị cho là quá lố với bạn trai.

Trước những lời tiêu cực về mình, Lệ Quyên đã có màn đáp trả cực thâm thúy. Cụ thể, khi một fan bày tỏ sự đồng cảm cho nữ ca sĩ, cô bảo: "Kệ người ta em ạ, hãy cứ thật hạnh phúc với cuộc đời mình, thật sự chị không có thời gian mà quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài bản thân chị và cho những người yêu thương chị, cảm ơn em. Rất vui vì có cả em.

Chị nghĩ vì chị là nghệ sĩ nên đôi khi chị đã quen nhẫn nhịn chứ nếu người bình thường mà tự nhiên nhao vào cấu xé người ta, chắc nhiều người cái mỏ sưng vù em nhỉ. Hoặc không thì người ta tế cho vuốt mặt không kịp ý chứ. Chị được nhiều rồi nên chị nghĩ phải có người trả nghiệp giúp chị ý mà, luật bù trừ của mỗi người".

Lệ Quyên đáp trả thâm thúy khi bị mỉa mai làm lố với 'bạn trai kém 12 tuổi' trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Lệ Quyên và bạn trai "dính như sam" tại chương trình

Trước đó, Lệ Quyên cho biết đây là đầu tiên bạn trai đảm nhiệm vai trò này và anh đang rất cố gắng để có sự thể hiện tốt nhất. Bên cạnh đó, Lệ Quyên cũng cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau trong quá trình quay chương trình. 

Nữ ca sĩ cũng muốn "bạn trai kém 12 tuổi" của mình tập trung để khán giả thấy sự cố gắng. Lệ Quyên chỉ hỗ trợ tinh thần là luôn động viên và nhắn nhủ tương tác thật nhiều để khán giả cảm nhận. Chỉ cần mình có ý chí, nghiêm túc, đam mê, khó khăn nào cũng chinh phục được. 

Lệ Quyên đáp trả thâm thúy khi bị mỉa mai làm lố với 'bạn trai kém 12 tuổi' trên sóng truyền hình - Ảnh 2
 Lệ Quyên cũng cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau trong quá trình quay chương trình

Bên cạnh đó, Lâm Bảo Châu cũng luôn động viên bạn gái giữ sức khỏe, vì ngoài lịch quay dày đặc còn nhiều công việc khác. Ngoài ra, cả hai cũng có giao ước, việc riêng là việc riêng, việc chung là việc chung, không được quan tâm thái quá trong chương trình vì đây là chương trình chuyên nghiệp.

Không riêng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu cũng thường xuyên phải đối mặt với những lời mỉa mai, cho rằng anh đến với bạn gái vì tiền tài, vật chất, còn bản thân thì không có tài năng, không có sự nghiệp riêng. Trước những bình luận tiêu cực nhắm đến mình, Lâm Bảo Châu chỉ giữ im lặng, trong khi đó Lệ Quyên không ngại "xù lông" bảo vệ người yêu.

Lệ Quyên đáp trả thâm thúy khi bị mỉa mai làm lố với 'bạn trai kém 12 tuổi' trên sóng truyền hình - Ảnh 3Lệ Quyên đáp trả thâm thúy khi bị mỉa mai làm lố với 'bạn trai kém 12 tuổi' trên sóng truyền hình - Ảnh 4
Bất chấp những đàm tiếu, Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên vẫn gắn bó với nhau đến nay được 3 năm

Lâm Bảo Châu khá kín tiếng, chỉ thi thoảng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái nhưng vẫn luôn hộ tống cô trong cả công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Lần hiếm hoi đăng tải một bài viết về Lệ Quyên trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu khen bạn gái là một phụ nữ thông minh, giỏi giang, quyến rũ và chu toàn.

Khán giả thắc mắc vì sao Thu Phương không nằm trong danh sách "chị đại", xuất hiện sau cùng như Lệ Quyên - Hồng Nhung - Mỹ Linh?

Khán giả thắc mắc vì sao Thu Phương không nằm trong danh sách "chị đại", xuất hiện sau cùng như Lệ Quyên - Hồng Nhung - Mỹ Linh?

Tại chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Thu Phương phải ngồi đợi Lệ Quyên - Hồng Nhung - Mỹ Linh hệt như những thí sinh trẻ tuổi khác.

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Từ khóa:   Lệ Quyên bạn trai Lệ Quyên Lâm Bảo Châu

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