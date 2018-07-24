Lê Phương ngậm ngùi nói về sự lựa chọn đầy nước mắt khi hôn nhân sắp đổ vỡ

Hậu trường 24/07/2018 17:15

“Đối với Phương, với bất kể chuyện gì cũng vậy, dù nhỏ hay lớn đều phải làm hết mình, nếu có thất bại cũng không hối tiếc”, đây là những chia sẻ chân thành của Lê Phương khi đứng trước biến cố hôn nhân.

Thời gian gần đây, bộ phim Gạo nếp gạo tẻ đang trở thành chủ đề bàn tán của nhiều chị em xoay quanh những tình huống thường gặp về chủ đề gia đình. Trong số những vai diễn ấn tượng, Hương do Lê Phương đóng là một trong những nhân vật chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Lê Phương ngậm ngùi nói về sự lựa chọn đầy nước mắt khi hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 1
Lê Phương vào vai người vợ đảm đang nhưng bị chồng phản bội - Ảnh: Internet

Là một người vợ tào khang, tần tảo chăm lo cho chồng con nhưng cuối cùng Hương lại nhận về sự đau đớn, tủi nhục khi bị chồng phản bội. Đặc biệt, tình tiết Hương cố níu kéo dù người chồng mải mê bên nhân tình và kiên quyết đòi ly hôn khiến dư luận tranh cãi gay gắt.

Trước nhiều ý kiến bất đồng, mới đây Lê Phương vừa chia sẻ suy nghĩ của mình về nhân vật Hương trong phim. Đồng thời, bà xã Trung Kiên cũng thẳng thắn tiết lộ quan điểm của bản thân khi hôn nhân đứng trước bờ vực đổ vỡ. 

Lê Phương ngậm ngùi nói về sự lựa chọn đầy nước mắt khi hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 2
Lê Phương nói về sự lựa chọn của Hương khi bị chồng phản bội trong phim Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh: FBNV

Lê Phương chia sẻ: “Phụ nữ có nên chọn cuộc sống như Hương không?! Tất nhiên là không phải ai cũng có quyền lựa chọn. Chỉ có một cách duy nhất là sống tử tế, can đảm đối diện với số phận của mình. May mắn thì không cần bàn cãi, nhưng bất hạnh như Hương thì Phương nghĩ, ở góc độ nào đó Hương đang làm đúng. Hôn nhân rất khác với tình yêu, bởi nó có sự ràng buộc về gia đình, pháp lý, con cái...

Khi có biến cố, Phương cũng đã cố gắng hết sức, phải bằng mọi cách cứu vãn khi nó đứng trước sóng gió. Đối với Phương, với bất kể chuyện gì cũng vậy, dù nhỏ hay lớn đều phải làm hết mình, nếu có thất bại cũng không hối tiếc. Nhưng đến một lúc, cảm thấy quá sức mình phải sáng suốt để nhìn thấy rằng, mình có thay đổi cứu vãn được hay không? Chứ không cố chấp mù quáng, đắm mình trong bế tắc, thiệt thòi, bất công. Với Phương là thế, còn mỗi người sẽ tự quyết định cuộc đời mình đi về đâu, miễn thấy lòng an yên, lương thiện là được”.

Lê Phương ngậm ngùi nói về sự lựa chọn đầy nước mắt khi hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 3
Dù không nói thẳng nhưng công chúng ngầm hiểu rằng Lê Phương đang nói đến sự lựa chọn đầy khó khăn của cô khi chia tay Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Inernet

Cuối bài chia sẻ, Lê Phương không ngần ngại nói thẳng, những người ngoài cuộc đừng chỉ nhìn và thể hiện bản lĩnh bằng cách dùng miệng đánh giá mọi việc khi không phải là người trong cuộc.

Lê Phương ngậm ngùi nói về sự lựa chọn đầy nước mắt khi hôn nhân sắp đổ vỡ - Ảnh 4
Hiện tại Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên ca sĩ Trung Kiên - Ảnh: Internet

4 năm sau ly hôn, Lê Phương lần đầu tiết lộ từng khao khát được khóc để trút bỏ những ấm ức, cay đắng

4 năm sau ly hôn, Lê Phương lần đầu tiết lộ từng khao khát được khóc để trút bỏ những ấm ức, cay đắng

Không chỉ có cảm xúc đau khổ tột cùng vì hôn nhân đổ vỡ trong phim, Lê Phương tiết lộ từng rất đau đớn và khao khát có ai đó ngồi cạnh để nghe cô nói chuyện và khóc ngoài đời.

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