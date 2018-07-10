Lê Phương xuống tinh thần, đăng ảnh cô đơn khiến fan vô cùng lo lắng

Khuya ngày 9/7, Lê Phương chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh nhìn về xa xăm với dòng chú thích đầy tâm trạng. Cô để lại câu nói ngắt quãng như muốn tâm sự điều gì đó nhưng rồi lại chậc lưỡi chúc khán giả ngủ ngon. Đi kèm bài viết, Lê Phương cũng gắn cảm xúc không được tốt khiến không ít cư dân mạng hoang mang.

Dưới bài chia sẻ này, nhiều fan hâm mộ để lại bình luận động viên Lê Phương vượt qua chuyện buồn. Nhiều người hy vọng đây không phải là vấn đề gì to tát liên quan đến tình cảm vợ chồng của nữ diễn viên quê Trà Vinh.