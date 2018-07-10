Lê Phương xuống tinh thần, đăng ảnh cô đơn khiến fan vô cùng lo lắng

Đăng bức ảnh ngồi một mình nhìn về xa xăm, Lê Phương tiết lộ tâm trạng của mình được được tốt khiến khán giả lo lắng.
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Khuya ngày 9/7, Lê Phương chia sẻ lên trang cá nhân bức ảnh nhìn về xa xăm với dòng chú thích đầy tâm trạng. Cô để lại câu nói ngắt quãng như muốn tâm sự điều gì đó nhưng rồi lại chậc lưỡi chúc khán giả ngủ ngon. Đi kèm bài viết, Lê Phương cũng gắn cảm xúc không được tốt khiến không ít cư dân mạng hoang mang.
Dưới bài chia sẻ này, nhiều fan hâm mộ để lại bình luận động viên Lê Phương vượt qua chuyện buồn. Nhiều người hy vọng đây không phải là vấn đề gì to tát liên quan đến tình cảm vợ chồng của nữ diễn viên quê Trà Vinh.
"Chị sao vậy?! Chị lại tâm trạng sao? Ai đó có thể mặc kệ chị nhưng mọi người vẫn không thể nào mặc kệ chị được! Có lẽ không khí Đà Lạt đã khiến chị trở nên tâm trạng nhưng thôi nào, hãy gạt bỏ tất cả chị ngen, cứ vui thôi chị nhé!", một fan bình luận.
Thời gian gần đây, Lê Phương được yêu thích với vai diễn nàng Hương trong Gạo nếp gạo tẻ. Trong phim, bà mẹ một con hóa thân vào vai người vợ cơ cực, chịu nhiều hy sinh cho gia đình nhưng kết quả lại bị chồng phụ bạc. Mối quan hệ của Hương và mẹ đẻ (Hồng Vân) cũng khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt.
Sau nhiều sóng gió cuộc đời, Hương được xem là vai diễn đầu tiên Lê Phương gây ấn tượng mạnh mẽ trên màn ảnh nhỏ. Nhiều người mừng thay cho cô khi lấy được người chồng tuyệt vời và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp.