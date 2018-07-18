Không chỉ có cảm xúc đau khổ tột cùng vì hôn nhân đổ vỡ trong phim, Lê Phương tiết lộ từng rất đau đớn và khao khát có ai đó ngồi cạnh để nghe cô nói chuyện và khóc ngoài đời.

Thời gian vừa qua, Lê Phương nhận được nhiều tình cảm của người xem truyền hình khi đảm nhận vai Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Vào vai một người vợ tào khang, Lê Phương lấy được không ít nước mắt của khán giả vì diễn quá nhập tâm. Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đang sống lại biến cố hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan cách đây 4 năm. Trước những thắc mắc của công chúng, mới đây, Lê Phương vừa đăng tải dòng trạng thái nói lên cảm xúc của mình.

Lê Phương viết: “Cách đây vài ngày, chị đạo diễn có chia sẻ với tôi, khi ngồi dựng cảnh Hương tâm sự với em gái chuyện chồng đòi ly dị và bỏ đi, chị bật khóc vì thấy thương tôi, chị xin lỗi vì để tôi phải sống lại khoảng thời gian tăm tối ấy... Chị quyết định không trau chuốt nhiều về kỹ thuật dựng mà để đoạn phim diễn ra chân thật nhất có thể. Chị không hề biết rằng, ngoài đời thật tôi phải trải qua cảm giác đau đớn và cay đắng đó. Có điều tôi kém may mắn hơn Hương khi không thể chia sẻ nỗi niềm của mình với bất cứ ai. Tôi từng khao khát có ai đó ngồi nghe tôi nói, cho tôi được khóc để vơi đi những ấm ức trong lòng. Vì thế, khi diễn cảnh trong phim Gạo nếp gạo tẻ, tôi diễn không chỉ bằng cảm xúc đau khổ mà còn với tất cả niềm khao khát đó!”.

Lê Phương tâm sự về quá khứ nhiều nước mắt và cay đắng - Ảnh: FBNV Lê Phương lấy được nước mắt của khán giả khi vào vai Hương trong phim Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh: Internet Dòng tâm trạng của nữ diễn viên khiến công chúng vô cùng xúc động. Không chỉ đau đớn trong phim mà ngoài đời thật, “Hương” từng trải qua tâm trạng cay đắng này. Thậm chí Lê Phương còn bất hạnh hơn nhân vật trong phim vì không có đến một người ngồi nghe cô kể và khóc cho vơi đi nỗi buồn hôn nhân. Lê Phương từng chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ khi chia tay Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet Sau tất cả, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên Trung Kiên - Ảnh: FBNV

Lê Phương xuống tinh thần, đăng ảnh cô đơn khiến fan vô cùng lo lắng Đăng bức ảnh ngồi một mình nhìn về xa xăm, Lê Phương tiết lộ tâm trạng của mình được được tốt khiến khán giả lo lắng.

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