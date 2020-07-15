Lê Phương khoe ảnh về thăm quê nội nhưng dân mạng chỉ chú ý đến mối quan hệ giữa mẹ chồng và con riêng của nữ diễn viên

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương hào hứng chia sẻ loạt ảnh về quê thăm gia đình chồng kèm dòng trạng thái: “Nơi bền lâu là nơi lắng sâu! Thiếu quê hương... Ta về đâu? Hè muộn của Pháo, Bông ở quê nội!”.

Qua loạt ảnh đăng tải, cả gia đình nữ diễn viên đều vô cùng hạnh phúc khi được về quê nghỉ dưỡng, rời xa khói bụi của thành phố. Cà Pháo và bé Bông luôn tươi cười, rạng rỡ trong những khoảnh khắc cùng bố mẹ thăm vườn trái cây xum xuê tại quê nội.

Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là hình ảnh mẹ của Trung Kiên và Cà Pháo - con trai riêng của Lê Phương đứng cạnh nhau. Có thể thấy, mối quan hệ của hai bà cháu rất thân thiết. Trước đó, Lê Phương từng tiết lộ bố mẹ Trung Kiên xem Cà Pháo như cháu ruột và hết mực cưng chiều, quan tâm cậu bé. Cà Pháo cũng tỏ ra quấn quýt và gần gũi với bố mẹ chồng của Lê Phương.

Khoảnh khắc thân thiết giữa mẹ chồng và con riêng của Lê Phương gây chú ý hơn cả - Ảnh: FB

Từng lo lắng con trai sẽ thiếu thốn tình cảm của gia đình nhưng giờ đây, Lê Phương có thể yên tâm khi chồng và gia đình chồng luôn yêu thương Cà Pháo.

Dưới bài đăng, người hâm mộ không giấu được sự thích thú trước loạt khoảnh khắc cực đáng yêu của gia đình Lê Phương: “Cả nhà ai cũng dễ thương”, “Thích quá chị ơi”, “Hoa quả quá xá đã luôn”, “Gia đình hạnh phúc quá. Em thật sự ngưỡng mộ anh chị nhiều lắm ạ”, “Vườn nho đẹp ghê”, “Yêu gia đình anh chị”…