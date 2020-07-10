Còn đâu những ngày bị chê vừa mập vừa xấu, Lê Phương mới khoe múi bụng cuồn cuộn đây này

Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Lê Phương hậu giảm cân khiến nhiều người không khỏi thán phục.

Sau khi sinh con thứ 2, Lê Phương liên tiếp bị công chúng chê bai ngoại hình vì tăng cân quá đà. Vấn đề cân nặng dần trở thành nỗi ám ảnh của nữ diễn viên khiến cô bị stress suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực và sự động viên của gia đình, Lê Phương đã giảm gần 30kg sau sinh.

Thành quả giảm cân gây choáng của nữ diễn viên 'Gạo nếp gạo tẻ' - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lê Phương vừa đăng tải bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn kèm dòng trạng thái: “Bụng bự.. Đôi khi là do nhiều múi quá chăng”.

Màn khoe múi bụng khiến chị em ‘đỏ mắt’ ghen tỵ của Lê Phương – Ảnh: FB

Qua hình ảnh đăng tải, Lê Phương vô cùng tự tin khoe vòng 2 phẳng lì không chút mỡ thừa. Thậm chí, nữ diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” còn gây ấn tượng với phần cơ bụng số 11 đầy săn chắc. Để sở hữu thành quả như hiện tại, nữ diễn viên đã phải kiên trì luyện tập thể dục và ăn kiêng vô cùng vất vả.

Hậu giảm cân, nữ diễn viên Lê Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc – Ảnh: FB

Một số bình luận của người hâm mộ – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm giảm cân của Lê Phương. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho nhan sắc của nữ diễn viên: “Nghị lực chị phi thường”, “Phục chị quá”, “Dáng đẹp lắm luôn chị ơi”, “Ngưỡng mộ chị”, “Chị ơi, bày bí quyết giảm mỡ bụng đi ạ, dáng chị đẹp quá”, “Cơ bụng nhìn mà thèm”, “Chị là động lực của em đấy chị ạ”…

Vừa khoe giảm cân sau sinh thành công lại bị chê ngoài đời bụng to, Lê Phương được hội bỉm sữa vào minh oan giúp Trong bức ảnh mới chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Phương khiến nhiều người lầm tưởng đang có bầu lần nữa khi xuất hiện với vòng 2 khá lớn.

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