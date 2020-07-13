Lê Phương khoe ảnh đời thường bên 2 con, hạnh phúc bình dị ai cũng thầm ao ước

Dù đã trở lại với công việc nhưng diễn viên Lê Phương vẫn dành nhiều thời gian bên cạnh hai con. Cuộc sống bình yên của cô nhận được sự quan tâm của mọi người.
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Từ khi kết hôn với ca sĩ Trung Kiên, cuộc sống của Lê Phương luôn ngập tràn màu hồng. Cô chăm cập nhật ảnh và những câu chuyện xúc động về cuộc sống gia đình lên trang cá nhân.
Mới đây, diễn viên Lê Phương thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc bình yên bên hai con. Trong ảnh, mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" diện đồ bình dị, vui cười bên các nhóc tỳ.
Lê Phương hào hứng khoe: "Hai anh em cứ gặp nhau là giỡn hoài hông chịu đi ngủ, 10h đêm mà vẫn tươi như Bông, cười giòn như Pháo!".
Hiện bé Cà Pháo vẫn đang ở với ông bà ngoại tại Trà Vinh. Nhưng nhân dịp nghỉ hè, cậu nhóc được lên chơi với em gái. Niềm hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt của con trai Lê Phương khi được ở bên cạnh người thân.
Chỉ trong thời gian ngắn, bức ảnh diễn viên Lê Phương bên hai con nhận được sự quan tâm lớn với hơn 23 ngàn lượt like cùng hàng trăm bình luận. Hầu hết mọi người khen ngợi sự đáng yêu của ba mẹ con và ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của chân dài Trà Vinh.
Lê Phương từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Họ có một người con trai chung là bé Cà Pháo. Sau khi mẹ tái hôn, cậu bé nhận được trọn tình yêu thương của mọi người, đặc biệt là của Trung Kiên. Dù không chung dòng máu nhưng anh vẫn hết lòng chăm sóc con trai riêng của vợ.