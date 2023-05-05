Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã'

Hậu trường 05/05/2023 13:25

Lê Phương không ngần ngại dành những lời 'đường mật' cho chồng vào một dịp đặc biệt.

Mới đây nhân dịp Trung Kiên bước sang tuổi mới, Lê Phương đã nhắn nhủ những mong muốn, ước nguyện cùng chồng. Sự tinh tế, ngọt ngào của nữ diễn viên dành cho "nửa kia" đã "đốn tim" không ít khán giả.

Cụ thể Lê Phương chia sẻ: 'Cuộc sống này sẽ luôn có nhiều thay đổi, khó đoán.. Chỉ mong là dù thế nào, chúng ta vẫn giữ được niềm tin và sự quan tâm đến cuối cùng! Sinh nhật vui vẻ nhé chồng yêu! Mong anh một đời hạnh phúc bình an bên em!'. 

Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 1
Lê Phương dành những lời chúc ngọt ngào cho chồng vào ngày sinh nhật - Ảnh: Chụp màn hình
Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 2
Sự tinh tế, ngọt ngào của nữ diễn viên dành cho "nửa kia" đã "đốn tim" không ít khán giả - Ảnh: FBNV
Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 3
Lê Phương tình tứ bên chồng kém tuổi - Ảnh: FBNV

Bên dưới phần bình luận, đa số bạn bè của Lê Phương đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào giữa cô và "nửa kia": 'Hai bạn trẻ cưng quá nè, mãi hạnh phúc nha!', 'Mãi Mãi hạnh phúc nha hai em', 'Chúc mừng sinh nhật người ấy của hai, Kiên sinh nhật vui vẻ nha'.....

Được biết, năm 2016, Lê Phương hẹn hò ca sĩ Phạm Trung Kiên. Anh sinh năm 1992, công tác tại Đoàn nghệ thuật quân khu 7 và từng đoạt giải nhất cuộc thi Tiếng ca học đường. Sau này, Lê Phương cho biết cô gặp Trung Kiên trong một chuyến đi biểu diễn phục vụ các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên.

Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 4
Sự nhiệt tình, chu đáo ở chàng trai kém tuổi khiến Lê Phương cảm thấy động lòng và tình cảm đến với họ một cách tự nhiên - Ảnh: FBNV

Một năm sau đó, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Cuối tháng 8/2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cô. Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành. Cô mừng vì Trung Kiên và con trai Cà Pháo gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột. Gia đình bên chồng cũng rất mực yêu thương hai mẹ con.

Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 5
Lê Phương may mắn khi người đàn ông bên cạnh là người hiểu biết, yêu thương cô chân thành - Ảnh: Internet

Chuyện hôn nhân của Lê Phương và Trung Kiên nhận được khán giả quan tâm bởi sự chênh lệch tuổi tác của 2 người. Nhất là Lê Phương còn trải qua một lần dang dở và có con riêng. Tuy nhiên, với ca sĩ Trung Kiên anh luôn dành tình cảm trân trọng Lê Phương và yên thương con riêng như con ruột. Trong mối quan hệ con chung - con riêng, Trung Kiên xử sự công bằng và rất chân thành. Điều đó được thể hiện ở trong cuộc sống của anh và diễn viên Lê Phương.

Lê Phương chia sẻ khoảng khắc tình tứ cùng chồng kém tuổi, thổ lộ ước nguyện tương lai với 'anh xã' - Ảnh 6
Trong mối quan hệ con chung - con riêng, Trung Kiên xử sự công bằng và rất chân thành - Ảnh: FBNV

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh

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Sau 3 năm kết hôn, Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương đã quyết định "đường ai nấy đi". Hiện tại, người thì hạnh phúc bên chồng trẻ, người thì lao đao vì nợ nần.

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Từ khóa:   Lê Phương Lê Phương - Trung Kiên Cuộc sống các sao Việt

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