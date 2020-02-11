Lê Giang xuất hiện với vòng 1 'siêu khủng' như sắp nổ tung khiến dân mạng choáng váng

Trở về sau chuyến du lịch dài ngày cùng hội bạn thân, MC Trấn Thành được tổ chức sinh nhật muộn. Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp trong phim "Bố già".

MC Trấn Thành mừng tuổi 33 bên những người bạn - Ảnh: FB

Vòng 1 'khủng' của Lê Giang khiến dân mạng choáng váng - Ảnh: FB

Mọi người rạng rỡ đến chúc mừng sinh nhật muộn của Trấn Thành với trang phục trắng đen. Tuy nhiên, tất cả mọi sự chú ý đều hướng về diễn viên Lê Giang vì vòng 1 "siêu to khổng lồ" của cô.