Lê Giang xuất hiện với vòng 1 'siêu khủng' như sắp nổ tung khiến dân mạng choáng váng

Hậu trường 11/02/2020 14:55

Dự tiệc sinh nhật của MC Trấn Thành, diễn viên Lê Giang lại chiếm trọn mọi ánh nhìn bởi vòng 1 'siêu khủng' của mình.

Trở về sau chuyến du lịch dài ngày cùng hội bạn thân, MC Trấn Thành được tổ chức sinh nhật muộn. Buổi tiệc diễn ra trong không gian ấm cúng với sự góp mặt của dàn trai xinh gái đẹp trong phim "Bố già".

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MC Trấn Thành mừng tuổi 33 bên những người bạn - Ảnh: FB
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Vòng 1 'khủng' của Lê Giang khiến dân mạng choáng váng - Ảnh: FB

Mọi người rạng rỡ đến chúc mừng sinh nhật muộn của Trấn Thành với trang phục trắng đen. Tuy nhiên, tất cả mọi sự chú ý đều hướng về diễn viên Lê Giang vì vòng 1 "siêu to khổng lồ" của cô.

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Nói về việc nghiện thẩm mỹ, cô cho biết: 'Tôi không thể chịu được nếu bị chê xấu vì thế tôi buộc phải chịu đau' - Ảnh: FB

Tính đến thời điểm hiện tại, Lê Giang đã trùng tu rất nhiều bộ phận trên cơ thể để cải thiện sắc vóc. Nữ diễn viên từng tiết lộ, cô "dao kéo" lần đầu năm 29 tuổi để nâng mũi. Để có được dáng mũi cao, nhỏ và ưng ý như hiện tại, bản thân cô đã trải qua 6 lần chỉnh sửa.

Nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 từng phẫu thuật ngực vì muốn có số đo nóng bỏng, gợi cảm. Không chỉ vậy, Lê Giang còn áp dụng nhiều phương pháp làm đẹp khác như độn cằm, hút mỡ, căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler...

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Ở tuổi U50, nữ nghệ sĩ hài vẫn yêu thích phong cách thời trang sexy...
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... khoe ngực ngồn ngộn thế này - Ảnh: FB
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Trải qua vô số lần trùng tu nhan sắc, nữ diễn viên tự tin với diện mạo hiện tại và sẵn sàng 'chặt đẹp' những mỹ nhân khác nhờ vòng 1 'khủng' - Ảnh: FB

Có thể nói, Lê Giang được xem là một trong những sao nữ nghiện phẫu thuật thẩm mỹ nhất nhì làng giải trí

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Từ khóa:   Lê Giang MC Trấn Thành sao Việt phẫu thuật thẩm mỹ

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